Landmark Mimari Proje Çizim Ve Uygulama Merkezi

VİZYONUMUZ
KENDİSİNİ SÜREKLİ YENİLEYEN VE KALİTEDEN ÖDÜN VERMEYEN BİR FİRMA OLMA ÇABASI İLE YENİLİKÇİ VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP EDEREK, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYDE TUTMAK,AYRICA ÜRÜNÜN EKONOMİK OLMASI İLE BİRLİKTE KALİTELİ OLMASINI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDUP ÇITAYI SÜREKLİ YÜKSELTMENİN YANINDA İŞİMİZE DUYDUĞUMUZ SAYGI VE SORUMLULUK İLKESİ İLE SEKTÖRDE LİDER BİR MARKA OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.
MİSYONUMUZ
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK PROJELERİ İLE UYGULAMALARINDA İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ,PROJE YÖNETMELİĞİ VE ŞARTLARINA BAKILARAK EN ÜST DÜZEYDE KARŞILAMAK, DİNAMİK BİR EKİP RUHU İLE REKABETÇİ BİR ANLAYIŞA SAHİP OLMAK, YENİLİKÇİ BİR ŞİRKET OLARAK,GEÇMİŞE SAYGININ YANINDA GELECEĞİ BELİRLEYECEK DOKUNUŞLAR YAPABİLME ARZUSU İLE ÇALIŞMAK İNSANLIĞA FAYDALI OLABİLECEK ÜRETME HUSUSUNDAKİİ KARARLILIĞININ ARKASINDA DURMAK, ALANINDA UZMAN PERSONEL KADROSU İLE ÇALIŞMAYI İLKE EDİNMEK, ÜLKE VE DÜNYA EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAK YALNIZCA YERELDE DEĞİL ULUSLAR ARASI ŞİRKETLER GRUBUNDA MARKA HALİNE GELMEK TEMEL ESASLARIMIZDANDIR.
- Hizmetler
- YAPI-İÇ VE PEYZAJ MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ
- TAAHHÜT VE PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
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- AĞAÇLANDIRMA VE ÇİM UYGULAMALARI
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65130 Van
Türkiye
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