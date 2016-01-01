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Onur Eroğuz Mimarlık Hizmetleri
Mimarlar Antalya
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Single Family House - Interior Design, Onur Eroğuz Mimarlık Hizmetleri Onur Eroğuz Mimarlık Hizmetleri İskandinav Oturma Odası
    Single Family House - Interior Design, Onur Eroğuz Mimarlık Hizmetleri Onur Eroğuz Mimarlık Hizmetleri İskandinav Oturma Odası
    Single Family House - Interior Design, Onur Eroğuz Mimarlık Hizmetleri Onur Eroğuz Mimarlık Hizmetleri İskandinav Mutfak
    +3
    Single Family House - Interior Design

    Antalya merkezli ofisimiz mimari ve iç mimari tasarım, uygulama ve danışmanlık hizmeti sunar.

    We are an Antalya based architectural studio provides unique design&built services both in disciplines of architectural and interior design.

    Hizmetler
    • Mimari Tasarım
    • İç Mimari Tasarım
    • Yenileme
    • Uygulama
    • Danışmanlık
    • Kentsel Dönüşüm
    • Proje Geliştirme
    • Proje Yönetimi
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    Mimarlık ve İnşaat ve Antalya
    Şirket ödülleri
    • Expo 2016 Antalya Expo Kulesi Mimari Proje Yarışması – 2. Mansiyon
    • Antalya Kaleiçi Yönlendirme Tabelaları Ulusal Tasarım Yarışması – 3. Ödül
    Adres
    Gürsu Mh. Atatürk Bul. 168D no:13 Konyaaltı
    07070 Antalya
    Türkiye
    +90-5352076823 www.onureroguz.com

    Değerlendirmeler

    Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn Kalya İç Mimarlık \ Kalya Interıor Desıgn
    Vizyon sahibi ve deneyimli bir mimardır, kesinlikle tavsiye ederim.
    neredeyse 3 yıl önce
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