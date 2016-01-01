Onur Eroğuz Mimarlık Hizmetleri

Antalya merkezli ofisimiz mimari ve iç mimari tasarım, uygulama ve danışmanlık hizmeti sunar.
We are an Antalya based architectural studio provides unique design&built services both in disciplines of architectural and interior design.
- Hizmetler
- Mimari Tasarım
- İç Mimari Tasarım
- Yenileme
- Uygulama
- Danışmanlık
- Kentsel Dönüşüm
- Proje Geliştirme
- Proje Yönetimi
- Hepsini göster: 8 hizme
- Hizmet alanları
- Mimarlık ve İnşaat ve Antalya
- Şirket ödülleri
- Expo 2016 Antalya Expo Kulesi Mimari Proje Yarışması – 2. Mansiyon
- Antalya Kaleiçi Yönlendirme Tabelaları Ulusal Tasarım Yarışması – 3. Ödül
- Adres
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Gürsu Mh. Atatürk Bul. 168D no:13 Konyaaltı
07070 Antalya
Türkiye
+90-5352076823 www.onureroguz.com