Vip Tavan Kaplama; iç ve dış dekorasyon için gerekli olan tüm tavan dekorasyon malzemelerinin, tavan kaplama sistemlerinin, tavan kaplama ürünlerinin, stropiyer kartonpiyer ya da strafor tavan kaplama malzemeleri olarak toplandığı bir online satış sitesidir. Genel olarak tavan kaplama sistemlerine, tavan kaplama malzemelerine ve stropiyer kartonpiyer ürünlerine ağırlık verilmiştir. Bu ürün grupları arasında başlıca; tavan dekorasyon malzemesi, tavan kaplama köpükleri, stropiyer kartonpiyerler ve tavan göbekleri yer almaktadır. Ayrıca dış cephe kaplamalar, fugalı mantolama ürünleri, dekoratif mantolama ürünleri de yer almaktadır.

Tavan kaplama ; Tavan dekorasyonları içinde fiyatları en uygun olan, çeşitli renk, desen ve modelllerde üretilen tavan kaplamaları, 8mm ve 11mm olarak kalınlıkları vardır. 11mm olanlar enjeksiyon baskılı tavan kaplama olup görünümü üç boyutludur ve yüzeyi parlak bir üründür. Tavan kaplamaların dekoratif görünümünün yanı sıra nem ve rutubet yalıtımı özelliği de vardır. Daire içi tavan kaplama ve ya ofis-mağaza gibi mekanlarda tavan kaplama köpüğü uygulandıktan sonra, stropiyer kartonpiyerler ile kenarları dönüldüğünde daha hoş bir görüntü elde edilmektedir. Enjeksiyon baskıların yanında bir de press baskı dediğimiz tavan kaplama modelleri mevcuttur. Enjeksiyon baskılı tavan kaplamalara nazaran daha ince (8mm) ve gözenekleri hava sirkülasyonu sağlamaktadır. Aynı zamanda bu üründe nem ve rutubet yalıtımı için idealdir. Tavan köpükleri tavanlarınızda oluşabilecek küf ve rutubeti %100 engellemektedir. Uygulama şekli gayet basit olup, saten alçı ve ya beyaz mastik ile montajı yapılmaktadır.

Stropiyer kartonpiyerler; alçı kartonpiyer ile aynı olup sadece tek farkı strafor malzemeden üretilmiş olmasıdır. Hafiftir ve uygulaması gayet basitir. Kartonpiyer seçenekleri çeşitli model ve desenlerde mevcuttur. Desenli strafor kaplama olan bu strafor kartonpiyerler de tavan kaplama uygulaması gibi saten alçı ve ya beyaz mastik ile yapıştırılmaktadır.