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HAZER INTERIOR DESIGN STUDIO
İç Mimarlar Ankara
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Projeler

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    • Sinpaş Marina, HAZER INTERIOR DESIGN STUDIO HAZER INTERIOR DESIGN STUDIO Modern Oturma Odası
    Sinpaş Marina, HAZER INTERIOR DESIGN STUDIO HAZER INTERIOR DESIGN STUDIO Modern Oturma Odası
    Sinpaş Marina, HAZER INTERIOR DESIGN STUDIO HAZER INTERIOR DESIGN STUDIO Modern Mutfak
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    Sinpaş Marina

    Hazer Interior Design Studio, çağdaş hayatın ihtiyaçlarına

    göre projelendirme, uygulama ve danışmanlık hizmeti vermektedir.


      Projeler, yapının ihtiyaçları, alması gereken fonksiyonel özellikler, detay-bütün ilişkisi ve

    estetik algısı değerlendirilerek tasarlanır. Mekanı deneyimleyecek kitlenin

    gereksinimi göz önünde bulundurularak müşteri kimliği ile örtüşen mekan-insan

    ilişkisinin güçlenmesini hedefler.  

    Hizmetler
    • İç mimari projelendirme
    • tasarım
    • 3D görselleştirme
    • Yapım
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Kızılcaşar Mh. Yavuz Sultan Selim Bulv. Incek Vista Konutları Küme Evleri No:406/70
    06830 Ankara
    Türkiye
    +90-3129998900 www.hazerdesign.com
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