Hazer Interior Design Studio, çağdaş hayatın ihtiyaçlarına
göre projelendirme, uygulama ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Projeler, yapının ihtiyaçları, alması gereken fonksiyonel özellikler, detay-bütün ilişkisi ve
estetik algısı değerlendirilerek tasarlanır. Mekanı deneyimleyecek kitlenin
gereksinimi göz önünde bulundurularak müşteri kimliği ile örtüşen mekan-insan
ilişkisinin güçlenmesini hedefler.
- Hizmetler
- İç mimari projelendirme
- tasarım
- 3D görselleştirme
- Yapım
- Hizmet alanları
- Ankara
- Adres
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Kızılcaşar Mh. Yavuz Sultan Selim Bulv. Incek Vista Konutları Küme Evleri No:406/70
06830 Ankara
Türkiye
+90-3129998900 www.hazerdesign.com