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Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Dekoratörler Çayırova
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • Poliüretan Söve Ürünleri ile Dış Cephe Tasarımları, Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Klasik Sergi Alanları
    Poliüretan Söve Ürünleri ile Dış Cephe Tasarımları, Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Klasik Sergi Alanları
    Poliüretan Söve Ürünleri ile Dış Cephe Tasarımları, Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Klasik Sergi Alanları
    +68
    Poliüretan Söve Ürünleri ile Dış Cephe Tasarımları
    Polure, Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
    Polure, Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
    Polure, Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
    +6
    Polure

    Merhaba, Uzun yıllardır Türkiye’de dekoratif ürünler ve ve mimari dekorasyon tasarımları, dekoratif dış cephe kaplamaları imalatı yapmakta olan firmamız, polyester kalıp ve silikon kalıp imalatı da yapmaktadır. Kalıpları kendi bünyemizde yapmamızın verdiği avantajla poliüretan dekoratif ürünlerin Türkiye’deki en büyük imalatçısıyız. Kendi özgün tasarımlarımızı yapıp sizlerle sunmanın verdiği gururu yaşamaktayız. Bu münasebetle sizlere farklı desen ve motifler de poliüretan payanda modelleri yapmaktayız, Mevcut tasarımların haricinde özel tasarım lı ürünler yapmaktayız. Proje odaklı çalışmalarınızda sizlere en uygun ve profesyonel çözümler sunuyoruz.

    Hizmetler
    • Poliüretan Dekoratif dış cephe iç cephe süsleme aksesuar ürünleri imalatı
    • poliüretan Söve
    • poliüretan prekast cephe kaplama
    • Payanda sütun ve sütun başlıkları kartonpiyer vs..
    Hizmet alanları
    çayırova
    Adres
    Çayırova mah. Yavuz sultan selim cad. No: 39 Çayırova – KOCAELİ
    41410 Çayırova
    Türkiye
    +90-5327989896 www.polure.com

    Değerlendirmeler

    yusuf emeç
    6 ay önce
    aysun öndüç
    10 ay önce
    Erol Yıldız (BURGAZ SÖVE)
    10 ay önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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