Polyes Dekorasyon İnş. Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Merhaba, Uzun yıllardır Türkiye’de dekoratif ürünler ve ve mimari dekorasyon tasarımları, dekoratif dış cephe kaplamaları imalatı yapmakta olan firmamız, polyester kalıp ve silikon kalıp imalatı da yapmaktadır. Kalıpları kendi bünyemizde yapmamızın verdiği avantajla poliüretan dekoratif ürünlerin Türkiye’deki en büyük imalatçısıyız. Kendi özgün tasarımlarımızı yapıp sizlerle sunmanın verdiği gururu yaşamaktayız. Bu münasebetle sizlere farklı desen ve motifler de poliüretan payanda modelleri yapmaktayız, Mevcut tasarımların haricinde özel tasarım lı ürünler yapmaktayız. Proje odaklı çalışmalarınızda sizlere en uygun ve profesyonel çözümler sunuyoruz.