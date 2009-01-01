Multipan Prefabrik Endüstri

2009 Yılında Kurulan Multipan Prefabrik, üretimine ilk olarak prefabrik konutlar, ofis binaları, sosyal tesisler, deprem evleri ve hafif çelik yapılar ile başlamıştır. Sürekli büyümeyi kendine hedef olarak belirleyen Multipan Prefabrik, zamanla üretim çeşitliliğini genişleterek, hafif çelik yapılar ve konteyner imalatıyla birlikte sektörün lider firmaları arasına girmeyi başarmıştır. Müşteri memnuniyetini esas alarak çalışan teknik ve idari personel, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır.