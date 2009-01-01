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Multipan Prefabrik Endüstri
İnşaat Şirketleri Karaman, Karaman Merkez/Karaman, Türkiye
Genel Bakış 27Projeler (27) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • MP27, Multipan Prefabrik Endüstri Multipan Prefabrik Endüstri Prefabrik ev
    MP27
    MP26, Multipan Prefabrik Endüstri Multipan Prefabrik Endüstri Prefabrik ev
    MP26
    MP25, Multipan Prefabrik Endüstri Multipan Prefabrik Endüstri Prefabrik ev
    MP25
    MP24, Multipan Prefabrik Endüstri Multipan Prefabrik Endüstri Prefabrik ev
    MP24
    MP23, Multipan Prefabrik Endüstri Multipan Prefabrik Endüstri Prefabrik ev
    MP23
    MP22, Multipan Prefabrik Endüstri Multipan Prefabrik Endüstri Prefabrik ev
    MP22
    Hepsini göster: 27 proje

    2009 Yılında Kurulan Multipan Prefabrik, üretimine ilk olarak prefabrik konutlar, ofis binaları, sosyal tesisler, deprem evleri ve hafif çelik yapılar ile başlamıştır. Sürekli büyümeyi kendine hedef olarak belirleyen Multipan Prefabrik, zamanla üretim çeşitliliğini genişleterek, hafif çelik yapılar ve konteyner imalatıyla birlikte sektörün lider firmaları arasına girmeyi başarmıştır. Müşteri memnuniyetini esas alarak çalışan teknik ve idari personel, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır.

    Hizmetler
    • Prefabrik
    • Hafif Çelik
    • Prefabrik Ev
    • Prefabrik Okul
    • Prefabrik İşçi Kampları
    • Konteyner
    • Modüler Yapılar
    Hizmet alanları
    • Karaman
    • Türkiye
    • Europe
    • Middle East
    • Africa
    • Karaman, Karaman Merkez/Karaman, Türkiye
    Adres
    Organize Sanayi Caddesi No: 16
    70100 Karaman, Karaman Merkez/Karaman, Türkiye
    Türkiye
    +90-3382149091 www.multipanprefabrik.com
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