KOMPOL FİBER

Firma'mız Bir çok sektör için uzun ömürlü sağlam fiber ctp kompozit saksılar geliştirmekte ve müşterileri ile birlikte çalışıp onların ihtiyaçlarına farklı çözümler sunarak kompozit imalatlarında sektöründe öncülük hedeflidir.

Yüksek dayanımlı ürünler, müşteri tercihlerine göre geliştirdiği ürünleri ile ctp - kompozit sektöründe sürekli büyüyen ve gelişimini sürdüren bir firmadır. Firmamız müşterilerinin ctp kompozit ürünleri hakkında sorularına ve sorunlarına özel projeler üretmek süretiyle onlardan gelen her türlü talebi karşılayabilmektedir.Kompol Fiber; Bünyesinde faaliyet gösteren saksı imalatı firmamız modellerini bir sitede toplayarak ihtiyacınıza uygun kare, yuvarlak, yatay, dekoratif, dikey model saksı formları imal etmektedir.