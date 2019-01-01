LİDER GRUP PREFABRİK ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

Prefabrik konut, çelik villa, şantiye ve fabrika binaları, hangarlar, depolar, satış ofisleri ve konteyner başlıklarında hizmet vermekteyiz. Tüm imalatlarımız, kendi tesislerimizde ''Lider Grup'' güvencesiyle yapılmaktadır. Yüksek standartlarda ve yüksek kalitede yapılar üretmeyi ilke edinen şirketimizde, müşteri ve hizmet odaklı yaklaşımlar çalışma anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.
Alanlarında uzman Mimar ve Mühendis kadromuzla sizlere, beklentilerinizi projelendirme konusunda destek olmaya hazırız. Sizlere hizmet vermekten onur duyacağız...
- Hizmetler
- Prefabrik
- Prefabrik Ev
- Çelik Villa
- Hobi Bahçeleri
- Şantiye Binası
- Konteyner
- Hizmet alanları
- Ankara
- Tüm Türkiye ve Yurt dışı
- Adres
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Aşağı Öveçler Mah. 1314. Cadde No: 14/14 Çankaya
06460 Ankara
Türkiye
+90-5336129864 www.liderprefabrik.com.tr
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