LİDER GRUP PREFABRİK ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

Prefabrik konut, çelik villa, şantiye ve fabrika binaları, hangarlar, depolar, satış ofisleri ve konteyner başlıklarında hizmet vermekteyiz. Tüm imalatlarımız, kendi tesislerimizde ''Lider Grup'' güvencesiyle yapılmaktadır. Yüksek standartlarda ve yüksek kalitede yapılar üretmeyi ilke edinen şirketimizde, müşteri ve hizmet odaklı yaklaşımlar çalışma anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Alanlarında uzman Mimar ve Mühendis kadromuzla sizlere, beklentilerinizi projelendirme konusunda destek olmaya hazırız. Sizlere hizmet vermekten onur duyacağız...