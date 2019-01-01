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LİDER GRUP PREFABRİK ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ.
İnşaat Şirketleri Ankara
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Değerlendirmeler (11)
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    Prefabrik konut, çelik villa, şantiye ve fabrika binaları, hangarlar, depolar, satış ofisleri ve konteyner başlıklarında hizmet vermekteyiz. Tüm imalatlarımız, kendi tesislerimizde ''Lider Grup'' güvencesiyle yapılmaktadır. Yüksek standartlarda ve yüksek kalitede yapılar üretmeyi ilke edinen şirketimizde, müşteri ve hizmet odaklı yaklaşımlar çalışma anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

    Alanlarında uzman Mimar ve Mühendis kadromuzla sizlere, beklentilerinizi projelendirme konusunda destek olmaya hazırız. Sizlere hizmet vermekten onur duyacağız...

    Hizmetler
    • Prefabrik
    • Prefabrik Ev
    • Çelik Villa
    • Hobi Bahçeleri
    • Şantiye Binası
    • Konteyner
    Hizmet alanları
    • Ankara
    • Tüm Türkiye ve Yurt dışı
    Adres
    Aşağı Öveçler Mah. 1314. Cadde No: 14/14 Çankaya
    06460 Ankara
    Türkiye
    +90-5336129864 www.liderprefabrik.com.tr
    Yasal mülkiyet

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    Değerlendirmeler

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    Firma gerçekten kaliteli üretim ve işçilik yapıyor. Teslim sonrası bile ilgi alakayı sürdürmeleri gerçekten güvenilirliklerini kanıtlıyor. Emeklerine sağlık.
    6 ay önce
    HAKAN KESKİN
    7 ay önce
    Bahri ZEYBEK
    10 ay önce
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