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Çilek Spa Design
Havuz & Spa İstanbul
Genel Bakış 10Projeler (10) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • KFA AJANS SAUNA İMALATI , Çilek Spa Design Çilek Spa Design
    KFA AJANS SAUNA İMALATI , Çilek Spa Design Çilek Spa Design
    KFA AJANS SAUNA İMALATI , Çilek Spa Design Çilek Spa Design
    +1
    KFA AJANS SAUNA İMALATI
    Efsun Mimarlık Buhar Odası Projesi, Çilek Spa Design Çilek Spa Design Hamam Seramik Mavi
    Efsun Mimarlık Buhar Odası Projesi, Çilek Spa Design Çilek Spa Design Hamam Seramik Turkuaz
    Efsun Mimarlık Buhar Odası Projesi, Çilek Spa Design Çilek Spa Design Hamam Seramik Turkuaz
    +2
    Efsun Mimarlık Buhar Odası Projesi
    Nero Otel Spa Project , Çilek Spa Design Çilek Spa Design Sauna Ahşap Ahşap rengi
    Nero Otel Spa Project , Çilek Spa Design Çilek Spa Design Modern Spa Ahşap Ahşap rengi
    Nero Otel Spa Project , Çilek Spa Design Çilek Spa Design Sauna Ahşap Ahşap rengi
    +3
    Nero Otel Spa Project
    Q Sitesi Buhar Odası İşleri, Çilek Spa Design Çilek Spa Design Hamam Seramik Kahverengi
    Q Sitesi Buhar Odası İşleri, Çilek Spa Design Çilek Spa Design Hamam Seramik Kahverengi
    Q Sitesi Buhar Odası İşleri, Çilek Spa Design Çilek Spa Design Hamam Seramik Kahverengi
    +1
    Q Sitesi Buhar Odası İşleri
    Hakan Ertuğrul Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design Sonsuzluk havuzu Seramik Mavi
    Hakan Ertuğrul Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design Sonsuzluk havuzu Seramik Mavi
    Hakan Ertuğrul Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design Sonsuzluk havuzu Seramik Mavi
    +1
    Hakan Ertuğrul Özel Villa Havuzu
    Murat Erkul Sauna Yapımı, Çilek Spa Design Çilek Spa Design Sauna Ahşap Ahşap rengi
    Murat Erkul Sauna Yapımı, Çilek Spa Design Çilek Spa Design Sauna Ahşap Ahşap rengi
    Murat Erkul Sauna Yapımı, Çilek Spa Design Çilek Spa Design Sauna Ahşap Ahşap rengi
    +3
    Murat Erkul Sauna Yapımı
    Hepsini göster: 10 proje

    HAKKIMIZDA

    VİZYONUMUZ İstanbul merkezli kurulan ÇİLEK HAVUZ & SAUNA İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de kaliteden ödün vermeden yaptığı profesyonel uygulamaları ile sektördeki öncülüğünü sürdürmeyi hedeflemektedir.   Müşterilerimizin koşulsuz memnuniyeti ve çalışanlarımızın tatmin memnuniyeti bizim için her zaman ön plandadır.  İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmek,  Müşterilerimizin beklentilerine en uygun çözümler üretmek Müşteri memnuniyetini önde tutmak  Pazar payını sürekli arttırmaktır.

    Hizmetler
    • Havuz
    • Buhar Odası
    • Türk Hamamı
    • Spa
    • Spa Design
    • Havuz Yapımı
    • Sauna Yapımı
    • Buhar Odası Yapımı
    • Türk Hamamı Yapımı
    • Havuz Bakımı
    • Havuz Tadilatı
    • Kar Odası
    • Kar Çeşmesi
    • Jakuzi
    • Spa Danışmanlık
    • Aqua Park Yapımı
    • Aqua Park
    • Prefabrik Havuz
    • Kabin Sauna
    • Hepsini göster: 19 hizme
    Hizmet alanları
    • İstanbul
    • Ankara
    • Antalya
    • Bodrum
    • Diyarbakır
    • Edirne
    • Hatay
    • Mersin
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Eyüp Sultan Mah. Feshane Cd. Savaş Plaza NO:2-4 / 1
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5321323288 www.cilekhavuz.com.tr
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