Çilek Spa Design

HAKKIMIZDA
VİZYONUMUZ İstanbul merkezli kurulan ÇİLEK HAVUZ & SAUNA İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de kaliteden ödün vermeden yaptığı profesyonel uygulamaları ile sektördeki öncülüğünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Müşterilerimizin koşulsuz memnuniyeti ve çalışanlarımızın tatmin memnuniyeti bizim için her zaman ön plandadır. İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, Müşterilerimizin beklentilerine en uygun çözümler üretmek Müşteri memnuniyetini önde tutmak Pazar payını sürekli arttırmaktır.
- Hizmetler
- Havuz
- Buhar Odası
- Türk Hamamı
- Spa
- Spa Design
- Havuz Yapımı
- Sauna Yapımı
- Buhar Odası Yapımı
- Türk Hamamı Yapımı
- Havuz Bakımı
- Havuz Tadilatı
- Kar Odası
- Kar Çeşmesi
- Jakuzi
- Spa Danışmanlık
- Aqua Park Yapımı
- Aqua Park
- Prefabrik Havuz
- Kabin Sauna
- Hepsini göster: 19 hizme
- Hizmet alanları
- İstanbul
- Ankara
- Antalya
- Bodrum
- Diyarbakır
- Edirne
- Hatay
- Mersin
- Hepsini göster: 8 hizmet alanı
- Adres
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Eyüp Sultan Mah. Feshane Cd. Savaş Plaza NO:2-4 / 1
34000 İstanbul
Türkiye
+90-5321323288 www.cilekhavuz.com.tr