Çilek Spa Design

HAKKIMIZDA

VİZYONUMUZ İstanbul merkezli kurulan ÇİLEK HAVUZ & SAUNA İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de kaliteden ödün vermeden yaptığı profesyonel uygulamaları ile sektördeki öncülüğünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Müşterilerimizin koşulsuz memnuniyeti ve çalışanlarımızın tatmin memnuniyeti bizim için her zaman ön plandadır. İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, Müşterilerimizin beklentilerine en uygun çözümler üretmek Müşteri memnuniyetini önde tutmak Pazar payını sürekli arttırmaktır.