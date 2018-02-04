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ANTRE TASARIM
İç Mimarlar Denizli
Genel Bakış 25Projeler (25) 4Yeni Fikirler (4)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • BAĞ EVİ / HONAZ - DENİZLİ, ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM Tropikal Bahçe
    BAĞ EVİ / HONAZ - DENİZLİ, ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM Tropikal Bahçe
    BAĞ EVİ / HONAZ - DENİZLİ, ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM Tropikal Bahçe
    +2
    BAĞ EVİ / HONAZ - DENİZLİ
    GÜZELLİK MERKEZİ
    BEZER TEKSİL SHOWROOM, ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM
    BEZER TEKSİL SHOWROOM, ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM
    BEZER TEKSİL SHOWROOM, ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM
    +2
    BEZER TEKSİL SHOWROOM
    STAND TASARIMLARI, ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM
    STAND TASARIMLARI, ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM
    STAND TASARIMLARI, ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM
    +1
    STAND TASARIMLARI
    ÖZÇELİK ÇAMLIK PROJESİ, ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM Apartman
    ÖZÇELİK ÇAMLIK PROJESİ, ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM Apartman
    ÖZÇELİK ÇAMLIK PROJESİ
    ÖGRETMEN EVİ BANKO , ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    ÖGRETMEN EVİ BANKO , ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    ÖGRETMEN EVİ BANKO , ANTRE TASARIM ANTRE TASARIM Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +2
    ÖGRETMEN EVİ BANKO
    Hepsini göster: 25 proje

    Firmamız, iç mekan, dış mekan, kamusal alanlar gibi pek çok alanda sıradışı, estetik, modern çizgisi ve kreatif çözümleriyle sektörün gözbebeği haline gelmiştir.Yaptığımız her projede kendimizi daha iyi geliştirebilmek için yarışan bir ekibe sahibiz. Profesyonel tasarım ve uygulamaza ekibimizle birlikte sıradışı yaklaşımları uygulama ile bütünleştirerek, müşterimizin memnuniyetini ön planda tutarak, proje aşamasından uygulama aşamasına kadar işin bütününü titizlikle takip ederek, sürekli gelişerek hedeflerimizi yerine getirmenin haklı gururunu yaşamaktayız.Sizlerle geleceğin modern tasarımlarını yerine getirmek için hevesle bekleyen ekibimizle tanışmaya davet ediyoruz.

    Sizi Kahve İçmeye Bekliyoruz...

    We are waiting for you to haveTurkish coffee ...

    Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır gerçekten bizde...

    Hizmetler
    • İÇ MİMARLIK
    • 3D ÇİZİM VE TASARIM
    • PROJE VE UYGULAMA
    • PEYZAJ VE ÇEVRE TASARIMI
    • TADİLAT TAMİRAT
    • ANAHTAR TESLİM DAİRE
    • PROFESYONEL İŞ TAKİBİ
    • DANIŞMANLIK
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • ECZANE
    • KLINİK
    • Villa
    • Toplu Konut
    • Apartman
    • Salon
    • Mutfak
    • Yatak Odası
    • Çocuk Odası
    • Banyo
    • Kafe
    • Restaurant
    • Eylence mekanıOfis
    • Stant
    • Mağaza
    • Otel
    • Eğitim Binaları
    • Hepsini göster: 17 hizmet alanı
    Adres
    degirmen önümahallesi dumlupınar cad.no 28/a merkezefendi
    20100 Denizli
    Türkiye
    +90-5358617979 www.antreicmimarlik.com
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