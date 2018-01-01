AHEM STONE; içinde bir fikir olan, özenerek hazırlanmış, farklı ve yaratıcı, doğa ile özdeşleşmiş ürünlere sahip bir “tasarım markası”dır. İç ve dış mekanlarda kolayca uygulanabilir yapısı, geniş ürün yelpazesi ve seçenekleri ile dekoratif duvar panelleri sektöründe öncü ve yenilikçi bir firmayız.

“Ahem Stone® Dekoratif duvar panelleri”, uzmanlaşmış alt yapısı ile 1993 yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren inşaat, taahhüt, tadilat, restorasyon vb. birçok alanda faaliyet göstermeye devam etmektedir. Kültür yapımızı çağlardan çağlara aktarmayı sağlayacak, müşterilerimizin memnuniyetini üst seviyeye taşıyacak, estetik ve ergonomik inovatif ürünler tasarlayıp; çağımızın sorunlarından biri olan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya ve geçmiş kültür yapısının verdiği hissi yaşatmaya uygun, mühendislik harikası dekoratif duvar kaplamaları, duvar panelleri üretiyoruz. Taş panel, tuğla panel, dekoratif duvar, taş dekorasyon, tuğla dekorasyon, beton panel, ahşap panel, taş duvar, tuğla duvar, dekoratif taş, dekoratif tuğla. AHEM STONE; %100 yerli sermaye ve tamamı ülkemizde üretilen ürünlerini bugün Dünya’da 43 ülkede müşterileri ile buluşturmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Müşterilerinin taleplerine daha kısa sürede cevap verebilmek için, anlık 20.000 metrekare stok deposu ve yıllık 270.000 metrekare imalat kapasitesi ile sektördeki öncü firmalardan biridir. Gereken tüm yanmazlık, dayanıklılık, su geçirmezlik testlerinden en iyi sonuçları almayı başarmış ürünlerimizi TÜV SÜD standartlarına uygun olarak üretiyoruz.