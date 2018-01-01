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Taş Panel
3D Görselleştirme İstanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 5Yeni Fikirler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Dekoratif Taş, Taş Panel Taş Panel
    Dekoratif Taş, Taş Panel Taş Panel
    Dekoratif Taş, Taş Panel Taş Panel
    +3
    Dekoratif Taş
    Taş Kaplama, Taş Panel Taş Panel
    Taş Kaplama, Taş Panel Taş Panel
    Taş Kaplama, Taş Panel Taş Panel
    +6
    Taş Kaplama
    Taş Duvar Panelleri, Taş Panel Taş Panel
    Taş Duvar Panelleri, Taş Panel Taş Panel
    Taş Duvar Panelleri, Taş Panel Taş Panel
    +3
    Taş Duvar Panelleri
    Taş Panel, Taş Panel Taş Panel
    Taş Panel, Taş Panel Taş Panel
    Taş Panel, Taş Panel Taş Panel
    +3
    Taş Panel

    AHEM STONE; içinde bir fikir olan, özenerek hazırlanmış, farklı ve yaratıcı, doğa ile özdeşleşmiş ürünlere sahip bir “tasarım markası”dır. İç ve dış mekanlarda kolayca uygulanabilir yapısı, geniş ürün yelpazesi ve seçenekleri ile dekoratif duvar panelleri sektöründe öncü ve yenilikçi bir firmayız.

    “Ahem Stone® Dekoratif duvar panelleri”, uzmanlaşmış alt yapısı ile 1993 yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren inşaat, taahhüt, tadilat, restorasyon vb. birçok alanda faaliyet göstermeye devam etmektedir. Kültür yapımızı çağlardan çağlara aktarmayı sağlayacak, müşterilerimizin memnuniyetini üst seviyeye taşıyacak, estetik ve ergonomik inovatif ürünler tasarlayıp; çağımızın sorunlarından biri olan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya ve geçmiş kültür yapısının verdiği hissi yaşatmaya uygun, mühendislik harikası dekoratif duvar kaplamaları, duvar panelleri üretiyoruz. Taş panel, tuğla panel, dekoratif duvar, taş dekorasyon, tuğla dekorasyon, beton panel, ahşap panel, taş duvar, tuğla duvar, dekoratif taş, dekoratif tuğla. AHEM STONE; %100 yerli sermaye ve tamamı ülkemizde üretilen ürünlerini bugün Dünya’da 43 ülkede müşterileri ile buluşturmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Müşterilerinin taleplerine daha kısa sürede cevap verebilmek için, anlık 20.000 metrekare stok deposu ve yıllık 270.000 metrekare imalat kapasitesi ile sektördeki öncü firmalardan biridir. Gereken tüm yanmazlık, dayanıklılık, su geçirmezlik testlerinden en iyi sonuçları almayı başarmış ürünlerimizi TÜV SÜD standartlarına uygun olarak üretiyoruz.

    Hizmetler
    • Dekoratif Panel
    • Duvar Paneli
    • Duvar Kaplama
    • Dekoratif Taş
    • Dekoratif Tuğla
    • Duvar Panelleri
    • Taş Kaplama
    • Tuğla Kaplama
    • Dekoratif Tuğla Kaplama
    • Taş Panel
    • Tuğla Panel
    • Beton Panel
    • Ahşap Panel
    • Taş Duvar Paneli
    • Tuğla Duvar Paneli
    • Beton Duvar Paneli
    • Ahşap Duvar Paneli
    • Duvar Taşı
    • Kültür Taşı
    • Kültür Tuğlası
    • Hepsini göster: 20 hizme
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Fatih Mah. Yakacık Cad. No:145/B PK:34885 Sancaktepe/İstanbul/Türkiye
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5433411572 www.dekoratiftas.com/tas-panel
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    Stone Panel ® Dekoratif Duvar & taş panel © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

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