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Konteynır Prefabrik Yapı Ltd
Müteahhitler Izmir
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Değerlendirmeler (8)
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    • Firmamız;

    Prefabrike konutlar, şantiye binaları, sosyal tesisler, hastaneler, okullar, ofis ve yaşam konteynerleri, çelik konstrüksiyon yapılar üretmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında müşterilerine, 13 yılı aşkın süredir başarıyla hizmet vermektedir.Müşteri memnuniyetini esas alarak çalışan teknik ve idari personel, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır.Konteynır Yapı Firmamız İzmir-Bornova’da 500 m² showroomu ve 1.000 m² fabrikasında üretim yaparak ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktadır.Prefabrike konutlar, şantiye binaları, sosyal tesisler, hastaneler, okullar, ofis ve yaşam konteynerleri, çelik konstrüksiyon yapılar üretmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında müşterilerine, 13 yılı aşkın süredir başarıyla hizmet vermektedir.Konteynır Yapı Firmamız İzmir-Bornova’da 500 m² showroomu ve 1.000 m² fabrikasında üretim yaparak ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktadır.Ürün Modellerimiz; Prefabrik yapılarModüler konteynerlerDe-monte konteynerlerHafif çelik yapılarAğır çelik fabrika binalarıKaliteyi standart bir ölçü gören anlayışıyla, AR-GE çalışmalarına büyük önem veren firmamız son teknolojiler takip edilerek sıfır hata hedefiyle üretim yapmaktadır. Rulo halinde alınarak fabrikamıza getirilen galvaniz saçlar, Rollfrom makinelerinde istenilen ölçü ve boyda profil üretimi yapılabilmektedir. İstenilen boyda üretilen malzemeler paletlere istiflenerek sevkiyata hazır hale getirilmektedir. Bina, kurulacak olduğu bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak statik hesaplamaları yapılır. Bu hesaplamalar neticesinde üretim, siyah- galvaniz profil ve kaynaklı yapı teknolojisi kullanılarak yapılır.

    Hizmetler
    • prefabrik Evler
    • çelik evler
    • konteyner
    • konteyner ev
    Hizmet alanları
    izmir
    Adres
    Ankara Caddesi no:377/2
    35000 Izmir
    Türkiye
    +90-5555455252 www.konteyniryapi.com

    Değerlendirmeler

    Murat Eryuz
    Web sayfasında "11.900TL EKO KY01 Konteyner" yazmasına ve sipariş etmek istememe rağmen bir türlü bu fiyatı kabul edip onaylamayan bir satıcıdır. Defalarca aramama rağmen bu fiyattan sipariş almak istemiyorlar. Dikkatli olunuz, sözünün arkasında duramıyorlar!
    11 ay önce
    gürkan mode
    eğer kanser olmak istiyorsanız lütfen bu firma dan birşeyler alın. bu kadar kalitesiz bu kadar iş bilmez bir firma olamaz koydukları konteynerin iğnesine kadar herşeyi 5para etmez herşeyi değiştiriyoruz hala adam edemedik subasmanı kendileri yaptı bir uçtan diğer uca 17cm fark var eve giriyosun yokuş aşağı yürüyosun resmen başınıza iş almak isterseniz 10 numara firma ...
    yaklaşık 1 yıl önce
    evrim keskin
    Soylendigi zamanda ve eksizsiz teslim aldim surec 2 gun surdu biraz yorucu ama olayin dogasi bu . Tasinmasi yerlestirilmesi 1 gun icinin tam kurulumu bir gun. İscilik ve malzeme gayet iyiydi . Firmanin tek sorunu para konusu . Sürekli parayi odeyin diyorlar. Parayi vermeden konteyner i cikarmiyorlar . Evet bastan bunu soyluyorlar ama orda evin tamamlanmasini beklerken surekli para para demeleri hos degildi. Ama verilen butin sozler tutuldu ve 2. Gun aksami sözleşme de ne yaziyorsa tam ve eksiksiz teslim edildi. Muhtemelen onceki tecrübe lerinden bu para konusu. Ben memnun kaldım. Tavsiye ederim.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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