Konteynır Prefabrik Yapı Ltd

Firmamız;

Prefabrike konutlar, şantiye binaları, sosyal tesisler, hastaneler, okullar, ofis ve yaşam konteynerleri, çelik konstrüksiyon yapılar üretmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında müşterilerine, 13 yılı aşkın süredir başarıyla hizmet vermektedir.Müşteri memnuniyetini esas alarak çalışan teknik ve idari personel, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır.Konteynır Yapı Firmamız İzmir-Bornova’da 500 m² showroomu ve 1.000 m² fabrikasında üretim yaparak ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktadır.Prefabrike konutlar, şantiye binaları, sosyal tesisler, hastaneler, okullar, ofis ve yaşam konteynerleri, çelik konstrüksiyon yapılar üretmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında müşterilerine, 13 yılı aşkın süredir başarıyla hizmet vermektedir.Konteynır Yapı Firmamız İzmir-Bornova’da 500 m² showroomu ve 1.000 m² fabrikasında üretim yaparak ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktadır.Ürün Modellerimiz; Prefabrik yapılarModüler konteynerlerDe-monte konteynerlerHafif çelik yapılarAğır çelik fabrika binalarıKaliteyi standart bir ölçü gören anlayışıyla, AR-GE çalışmalarına büyük önem veren firmamız son teknolojiler takip edilerek sıfır hata hedefiyle üretim yapmaktadır. Rulo halinde alınarak fabrikamıza getirilen galvaniz saçlar, Rollfrom makinelerinde istenilen ölçü ve boyda profil üretimi yapılabilmektedir. İstenilen boyda üretilen malzemeler paletlere istiflenerek sevkiyata hazır hale getirilmektedir. Bina, kurulacak olduğu bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak statik hesaplamaları yapılır. Bu hesaplamalar neticesinde üretim, siyah- galvaniz profil ve kaynaklı yapı teknolojisi kullanılarak yapılır.