Dekorhane Ev ve Bahce Dekor Urunleri Ltd Sti

Dekorhane ; ev ve bahçe dekorasyon ; aksesuar ve özel şiparişle üretilen
ürünler konusunda hizmet veren online bir alışveriş sitesidir .
Firmamızın kurucularının uzun yıllar süren tekstil ve ev ürünleri tedariği konusundaki bilgi birikimlerini internet üzerinden birinci sınıf ev & yaşam konseptli ürünleri daha geniş kitlelerle buluşturma arzusu “ Dekorhane” yi doğurdu .
- Hizmetler
- Ev ve bahçe dekorasyonuna yönelik ürünlerin satışı
- Hizmet alanları
- Beykoz/İstanbul
- Adres
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ESKİ FENER CAD. NO: 18/A AKBABA MEVKİİ, AKBABA KÖYÜ, BEYKOZ / İSTANBUL
34820 Beykoz/İstanbul
Türkiye
+90-5325024082 www.dekorhane.com