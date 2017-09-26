Evidize – Şenel Güzel

HAKKIMIZDA

Mutfak dolabım ve Tadilat malzemelerim Türkiye'den projemiz özellikle gurbetçi vatandaşlarımızdan büyük ilgi görmektedir.

Fransa, Belçika, Hollanda da bulunan bayilerimiz vasıtası ile hem projelerinizin uygulama ve işçilik kısmını üstleniyoruz hem de malzemelerinizi Türkiye'den tedarik etmemiz sebebi ile proje maliyetlerinde ciddi avantajlar elde edebiliyorsunuz.

2014 yılında Karacabey’de kurulan EVİDİZE evinizin kaba inşaatından bitimine kadar olan tüm sürecini veya tadilat projelerinizi 10 yıllık tecrübeye sahip personelimizle profesyonel bir şekilde gerçekleştirmektedir.Özellikle mutfak dolabı, banyo dolabı, portmanto , gardrop gibi ürünleri yurtdışı ve yurt içi trendleri takip ederek kendi imalathanemizde üretmekteyiz.Çalışma şeklimizle fark yaratıyoruz!Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultusunda evinizin ihtiyacı olan doğru çözümü uygun maliyetle sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız ve söz verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, çalışmamız için gerekli ekipmanı sürekli yanımızda taşıyarak gereksiz zaman kayıplarını önlüyoruz. İşleri büyük / küçük diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz. Yaptığımız işlerin arkasında duruyor, montaj sonrası sorularınızı yanıtlıyor, gerektiğinde müdahale ederek mağdur olmanızı önlüyor, mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki başarı yapılan iş sayısında değil hakkıyla yapılan iş sonucu memnun müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir.Bizi Arayın!Karacabey,Bursa ve çevre ilçelerdeki mutfak dolabı,mutfak tezgahı, mutfak 3 d ara cam panel, banyo dolabı, portmanto, gardrop, komple ev tadilatı, asma tavan, alçı sıva, boya, badana için bize 0224 676 22 29 numaralı telefondan ve web sitemiz www.evidize.com adresinden ulaşabilirsiniz