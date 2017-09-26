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Evidize – Şenel Güzel
Mutfak Üreticileri Karacabey
Genel Bakış 6Projeler (6) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Mutfak Dolabım ve Tadilat Malzemem Türkiye'den- Kitchen Cabinets and construction materials from Turkey, Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel MutfakDolap & Raflar Sunta Beyaz
    Mutfak Dolabım ve Tadilat Malzemem Türkiye'den- Kitchen Cabinets and construction materials from Turkey, Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel
    Mutfak Dolabım ve Tadilat Malzemem Türkiye'den- Kitchen Cabinets and construction materials from Turkey, Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel
    Mutfak Dolabım ve Tadilat Malzemem Türkiye'den- Kitchen Cabinets and construction materials from Turkey
    Dekoratif Ayna Çalışmaları, Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel İç Dekorasyon Cam Metalik/Gümüş
    Dekoratif Ayna Çalışmaları
    Karacabey Ticaret Borsası Başkan Odası Tefrişat Projesi, Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Ahşap-Plastik Kompozit Metalik/Gümüş
    Karacabey Ticaret Borsası Başkan Odası Tefrişat Projesi, Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Ahşap-Plastik Kompozit Metalik/Gümüş
    Karacabey Ticaret Borsası Başkan Odası Tefrişat Projesi, Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel Ofis Alanları & Mağazalar Yönlendirilmiş Yonga Levha Kahverengi
    +9
    Karacabey Ticaret Borsası Başkan Odası Tefrişat Projesi
    AHEMIA HOME SET , Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel Ankastre mutfaklar Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    AHEMIA HOME SET , Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel MutfakDolap & Raflar Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    AHEMIA HOME SET , Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel MutfakMasa & Oturma Grupları Masif Ahşap Kahverengi
    +4
    AHEMIA HOME SET
    Milano Design Mebrane Mutfak Dolabı, Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel Ankastre mutfaklar Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    Milano Design Mebrane Mutfak Dolabı, Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel Ankastre mutfaklar Cam Beyaz
    Milano Design Mebrane Mutfak Dolabı
    Karacabey Drama Mahallesi Mutfak Banyo Tadilatı, Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel Ankastre mutfaklar Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    Karacabey Drama Mahallesi Mutfak Banyo Tadilatı, Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel Akdeniz Mutfak Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    Karacabey Drama Mahallesi Mutfak Banyo Tadilatı, Evidize - Şenel Güzel Evidize - Şenel Güzel Akdeniz Mutfak Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    +12
    Karacabey Drama Mahallesi Mutfak Banyo Tadilatı

    HAKKIMIZDA

    Mutfak dolabım ve Tadilat malzemelerim Türkiye'den projemiz özellikle gurbetçi vatandaşlarımızdan büyük ilgi görmektedir.

    Fransa, Belçika, Hollanda da bulunan bayilerimiz vasıtası ile hem projelerinizin uygulama ve işçilik kısmını üstleniyoruz hem de malzemelerinizi Türkiye'den tedarik etmemiz sebebi ile proje maliyetlerinde ciddi avantajlar elde edebiliyorsunuz.

    2014 yılında Karacabey’de kurulan EVİDİZE evinizin kaba inşaatından bitimine kadar olan tüm sürecini veya tadilat projelerinizi 10 yıllık tecrübeye sahip personelimizle profesyonel bir şekilde gerçekleştirmektedir.Özellikle mutfak dolabı, banyo dolabı, portmanto , gardrop gibi ürünleri yurtdışı ve yurt içi trendleri takip ederek kendi imalathanemizde üretmekteyiz.Çalışma şeklimizle fark yaratıyoruz!Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultusunda evinizin ihtiyacı olan doğru çözümü uygun maliyetle sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız ve söz verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, çalışmamız için gerekli ekipmanı sürekli yanımızda taşıyarak gereksiz zaman kayıplarını önlüyoruz. İşleri büyük / küçük diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz. Yaptığımız işlerin arkasında duruyor, montaj sonrası sorularınızı yanıtlıyor, gerektiğinde müdahale ederek mağdur olmanızı önlüyor, mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki başarı yapılan iş sayısında değil hakkıyla yapılan iş sonucu memnun müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir.Bizi Arayın!Karacabey,Bursa ve çevre ilçelerdeki mutfak dolabı,mutfak tezgahı, mutfak 3 d ara cam panel, banyo dolabı, portmanto, gardrop, komple ev tadilatı, asma tavan, alçı sıva, boya, badana için bize 0224 676 22 29 numaralı telefondan ve web sitemiz www.evidize.com adresinden ulaşabilirsiniz

    Hizmetler
    • mutfak dolabı
    • banyo dolabı
    • portmanto
    • dresuar
    • yatak odası
    • gardrop
    • tadilat
    • banyo tadilatı
    • ofis yenileme
    • komple ev tadilatı
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • Karacabey
    • Bursa
    • Bandırma
    • Londra
    • Prizren
    • Rotterdam
    • Fransa
    • Belçika
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    runguçpaşa mah.49 sok.no:4
    16700 Karacabey
    Türkiye
    +90-5352595762 www.evidize.com
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