KLAS PREFABRİK ÇELİK YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Klas Prefabrik tüm üretimlerinde dünyada önemli bir teknolojik gelişme olarak kabul görmüş özel tasarımlı kaynaksız yapı teknolojisi ve Türkiye'de ve dünyada kabul görmüş cephe panel sistemlerini kullanmaktadır.

Satış, pazarlama, üretim ve montaj bölümlerinde çalışan konusunda 23 yıllık tecrübeye sahip uzman kadrosuyla tüm teknik hesaplamaları ve tasarımları kendi bünyesinde gerçekleştiren Klas Prefabrik yüksek teknolojili üretimin yanı sıra, planlama, tasarım, yükleme, lojistik, montaj, demontaj, bina içi tesisat, boya ve satış sonrası hizmetleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla Türkiye'de ve uluslararası platformlarda hizmet sunmaya devam etmektedir.Klas Prefabrik ülkemizde ve dünyada hızla yaygınlaşan sektörde söz sahibi olma konusunda gerekli yatırım ve hamleleri yaparak sektörde kalıcı bir yer edinmek için çalışmalarını sürdürmektedir.Sektörün ve teknolojinin gelişimiyle ürün skalasındaki çeşitliliği artırarak müşterilerine seçenekler sunmaktadır.Ülkemizde ve dünyadaki pazarını her geçen gün artıran prefabrik yapı,hafif çelik yapı,modüler yapı sistemleri,konteyner,kabin ve çelik depo atölye hangar yapıları konusunda ekonomik ürün ve hızlı üretim,montaj seçenekleriyle müşterilerine hizmet sunmaktadır.