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KLAS PREFABRİK ÇELİK YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İnşaat Şirketleri Kocaeli
Genel Bakış 1Projeler (1) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • BAHAR KAMPANYASI, KLAS PREFABRİK ÇELİK YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KLAS PREFABRİK ÇELİK YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ticari alanlar Metal Mavi
    BAHAR KAMPANYASI

    Klas Prefabrik tüm üretimlerinde dünyada önemli bir teknolojik gelişme olarak kabul görmüş özel tasarımlı kaynaksız yapı teknolojisi ve Türkiye'de ve dünyada  kabul görmüş cephe panel sistemlerini kullanmaktadır.

    Satış, pazarlama, üretim ve montaj bölümlerinde çalışan konusunda 23 yıllık tecrübeye sahip uzman kadrosuyla tüm teknik hesaplamaları ve tasarımları kendi bünyesinde gerçekleştiren Klas Prefabrik yüksek teknolojili üretimin yanı sıra, planlama, tasarım, yükleme, lojistik, montaj, demontaj, bina içi tesisat, boya ve satış sonrası hizmetleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla Türkiye'de ve uluslararası platformlarda hizmet sunmaya devam etmektedir.Klas Prefabrik ülkemizde ve dünyada hızla yaygınlaşan sektörde söz sahibi olma konusunda gerekli yatırım ve hamleleri yaparak sektörde kalıcı bir yer edinmek için çalışmalarını sürdürmektedir.Sektörün ve teknolojinin gelişimiyle ürün skalasındaki çeşitliliği artırarak müşterilerine seçenekler sunmaktadır.Ülkemizde ve dünyadaki pazarını her geçen gün artıran prefabrik yapı,hafif çelik yapı,modüler yapı sistemleri,konteyner,kabin ve çelik depo atölye hangar yapıları konusunda ekonomik ürün ve hızlı üretim,montaj seçenekleriyle müşterilerine hizmet sunmaktadır.

    Hizmetler
    • prefabrik
    • konteyner
    • celik yapi
    • hangar
    • kabin
    • atolye
    • depo
    • kompozit kabin
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • Hazır prefabrik yapılar
    • çelik yapılar
    • şantiye ve kamp yapıları
    • yaşam konteynerleri ve kabinleri
    • atölye depo yapıları… .
    • KOCAELİ
    Adres
    3230 sokak
    41400 Kocaeli
    Türkiye
    +90-5326800635 www.klasprefabrik.com

    Değerlendirmeler

    semra işçi
    PRATİK ÇÖZÜMLER VE SUNMUŞ OLDUĞU HİZMETTEN DOLAYI SEKTÖRÜNÜN DEVLERİ ARASINDA OLMASI KAÇINILMAZ OLAN PREFABRİK ŞİRKETİ KLAS PREFABRİK
    yaklaşık 5 yıl önce
    KENAN GÖL
    Prefabrik üretim ve satışının bir arada olduğu ,müşteriye ürününü yerinde sunabilme açısından faydalı çözümlerin sunulduğu güzel bir yer.
    yaklaşık 5 yıl önce
    DELTA PREFABRİK
    Her türlü prefabrik celik hangar vs işlerinizde çözümün tek adresi klas prefabrik uzman kadrosu ve güler yüzüyle hizmetinizdedir
    yaklaşık 5 yıl önce
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