GLZ Design işletmesi;

çağdaş mimarlık ilkelerini tasarım prensibi olarak belirleyerek; empatik yaklaşımla, yatırımcı ve kullanıcı ihtiyaçlarını, estetik ve malzeme gereklilikleri ile harmanlayarak iç mimari tasarımları yapmak üzere kurulmuştur.

İşletmemiz kapsamında müşterilerimize sunduğumuz hizmetler;

• İç mimari tasarım, proje ve uygulama (taahhüt) hizmetleri,

• Konsept tasarımlar,

• Aydınlatma ve mobilya tasarımları,

• 3D görsel tasarım, sunum ve katalog çalışmaları,

• 2D tasarım, renkli kat planları ve sunum çalışmaları,

• İç mimari ve mimari danışmanlık hizmetleri,

• Proje yönetimi hizmetleri,

• Proje yönetim danışmanlığı,

• Dış cephe uygulamaları,

• Anahtar teslim projeler,

• Uygulama kontrolörlüğü ve uygulama yönetimleri,

• Zincir (franchise) mağaza ve restoranlar için proje desteği

Gibi ürün, hizmet ve tasarım faaliyetlerinden oluşmaktadır.