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GLZ Design
İç Mimarlar Bolu
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    • GLZ Design işletmesi;

    çağdaş mimarlık ilkelerini tasarım prensibi olarak belirleyerek; empatik yaklaşımla, yatırımcı ve kullanıcı ihtiyaçlarını, estetik ve malzeme gereklilikleri ile harmanlayarak iç mimari tasarımları yapmak üzere kurulmuştur. 

    İşletmemiz kapsamında müşterilerimize sunduğumuz hizmetler;

    • İç mimari tasarım, proje ve uygulama (taahhüt) hizmetleri,

    • Konsept tasarımlar,

    • Aydınlatma ve mobilya tasarımları,

    • 3D görsel tasarım, sunum ve katalog çalışmaları,

    • 2D tasarım, renkli kat planları ve sunum çalışmaları,

    • İç mimari ve mimari danışmanlık hizmetleri, 

    • Proje yönetimi hizmetleri,

    • Proje yönetim danışmanlığı, 

    • Dış cephe uygulamaları, 

    • Anahtar teslim projeler, 

    • Uygulama kontrolörlüğü ve uygulama yönetimleri,

    • Zincir (franchise) mağaza ve restoranlar için proje desteği 

    Gibi ürün, hizmet ve tasarım faaliyetlerinden oluşmaktadır.

    Hizmetler
    • İç Mimarlık
    • Konut
    • Villa
    • Ofis
    • Klinik
    • Hastane
    • Cafe
    • Restorant
    • Kampüs
    • Mağaza
    • Showroom
    • Okul
    • Otel
    • Spor Salonu
    • Hepsini göster: 14 hizme
    Hizmet alanları
    • Bolu
    • Karadeniz Bölgesi
    • Ankara
    • Şanlıurfa
    • Türkiye
    Adres
    Kültür Mah. Cem Sultan Cad. 28/A No:9
    14300 Bolu
    Türkiye
    +90-5384555525 www.glz.com.tr
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