GLZ Design işletmesi;
çağdaş mimarlık ilkelerini tasarım prensibi olarak belirleyerek; empatik yaklaşımla, yatırımcı ve kullanıcı ihtiyaçlarını, estetik ve malzeme gereklilikleri ile harmanlayarak iç mimari tasarımları yapmak üzere kurulmuştur.
İşletmemiz kapsamında müşterilerimize sunduğumuz hizmetler;
• İç mimari tasarım, proje ve uygulama (taahhüt) hizmetleri,
• Konsept tasarımlar,
• Aydınlatma ve mobilya tasarımları,
• 3D görsel tasarım, sunum ve katalog çalışmaları,
• 2D tasarım, renkli kat planları ve sunum çalışmaları,
• İç mimari ve mimari danışmanlık hizmetleri,
• Proje yönetimi hizmetleri,
• Proje yönetim danışmanlığı,
• Dış cephe uygulamaları,
• Anahtar teslim projeler,
• Uygulama kontrolörlüğü ve uygulama yönetimleri,
• Zincir (franchise) mağaza ve restoranlar için proje desteği
Gibi ürün, hizmet ve tasarım faaliyetlerinden oluşmaktadır.
- Hizmetler
- İç Mimarlık
- Konut
- Villa
- Ofis
- Klinik
- Hastane
- Cafe
- Restorant
- Kampüs
- Mağaza
- Showroom
- Okul
- Otel
- Spor Salonu
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- Hizmet alanları
- Bolu
- Karadeniz Bölgesi
- Ankara
- Şanlıurfa
- Türkiye
- Adres
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Kültür Mah. Cem Sultan Cad. 28/A No:9
14300 Bolu
Türkiye
+90-5384555525 www.glz.com.tr