Allmode Exclusive

Halı bünyemizde;

Kişiye özel halı, makine halısı, patchwork halı, kilim halı, dekoratif halılar mevcuttur.

Mobilya bünyemizde;

İç mimarlarımız yaptıkları sunumlar ve renderlarla her türlü özel proje, mobilya, perde, duvar kağıdı, iç ve dış dekorasyon hizmetleri vermekteyiz.