Allmode Exclusive

Halı bünyemizde;
Kişiye özel halı, makine halısı, patchwork halı, kilim halı, dekoratif halılar mevcuttur.
Mobilya bünyemizde;
İç mimarlarımız yaptıkları sunumlar ve renderlarla her türlü özel proje, mobilya, perde, duvar kağıdı, iç ve dış dekorasyon hizmetleri vermekteyiz.
- Hizmetler
- iç ve dış dekorasyon hizmeti
- kişiye özel mobilya çalışmaları
- kişiye özel halı
- Hizmet alanları
- Ev ile alakalı iç ve dış hizmetler
- istanbul
- Adres
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Ziya Gökalp Mah masko mobilyacılar çarşısı 4 A blk no:32-34 Başakşehir
34490 Istanbul
Türkiye
+90-5323531648 www.allmodehome.com