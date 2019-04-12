Tasarım - İmalat - Dekorasyon

Arkasında 20 yılı aşkın bir mazi barındıran Mobilac Design, İstanbul Modoko'da uzun yıllar mobilya imalat atölyesi olarak faaliyet göstermiştir. Yıllar süren gelişim ve yatırım faaliyetlerimiz sonucunda bugün bünyesinde barındırdığı deneyimli usta ve kalifiye elemanları ile siz değerli müşterilerimize;

İç mekan tasarım, imalat, mimari çözümler ve dekorasyon uygulama hizmetlerini ihtiyaç, kalite, estetik kavramlarını göz önünde bulundurarak hizmet veriyoruz.