Candy Mobilyam, her tarz için baskılı mobilyalar üretmek ve kendi tarzınızı mobilyalara özel üretimle yansıtmak için kuruldu.

Gardırop, Ayakkabılık, Çok Amaçlı Dolap, Set Altı Dolaplar, Banyo dolapları, Makine Üstü Dolaplarını baskılı ürünler olarak beğeninize sunuyoruz.

Web sitemizin desktop versiyonundan "Kendin Tasarla" aracı ile istediğiniz resim ve deseni kullanarak yukarıda belirtilen mobilyaları kendiniz baskısını tasarlayabilirsiniz.

Ürünlerimiz, Birinci kalite 18mm yüksek kaliteli melamin yüzeye sahip yonga levha kullanılarak üretilmiştir. %100 Türk Malı ISO9001 üretim belgeli ve TSE kalite belgeli aksesuar ve metal aksamlar üretimde kullanılmıştır. Kaplamada UV özellikli kurşun ve ağır metaller içermeyen boyalar kullanılmıştır. UV özellikli olduğu için ağır kimyasallar içermeyen temizlik ürünleri ile kolayca silinebilir. Leke tutmaz ve solmaz özelliğe sahiptir.

Ürünlerimiz demonte olarak gelmektedir. İçinde çıkan kullanım kılavuzu sayesinde sadece bir yıldız tornavida ile kurulumunu yapabilirsiniz. Belli şehirler için kurulum hizmet desteği verilmektedir.

Ürünlerimiz sizlere özel yapım kolisi içinde boşluk olmayacak şekilde darbe emicili parçalar ile güçlendirilerek paketlenmiştir. Size kadar sağlam olarak ulaşması için her önlem alınmıştır.