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Candy Mobilyam
Mobilya & Aksesuarlar İzmir
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Yatak Odası Gardıroplarını Renklendirin., Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Rengarenk
    Yatak Odası Gardıroplarını Renklendirin., Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    Yatak Odası Gardıroplarını Renklendirin., Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Rengarenk
    +2
    Yatak Odası Gardıroplarını Renklendirin.
    Genç Odaları, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Mor
    Genç Odaları, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Kahverengi
    Genç Odaları, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    +5
    Genç Odaları
    Galaksi Yıldızlar Serisi, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    Galaksi Yıldızlar Serisi, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    Galaksi Yıldızlar Serisi, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    +4
    Galaksi Yıldızlar Serisi
    Burçlar Serisi Baskılı Gardırop, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    Burçlar Serisi Baskılı Gardırop, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    Burçlar Serisi Baskılı Gardırop, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    +11
    Burçlar Serisi Baskılı Gardırop
    Kendi Mobilyanı Tasarla, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Çocuk OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    Kendi Mobilyanı Tasarla, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    Kendi Mobilyanı Tasarla, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    +4
    Kendi Mobilyanı Tasarla
    UV Baskılı Ayakkabılık, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Yönlendirilmiş Yonga Levha Rengarenk
    UV Baskılı Ayakkabılık, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Yönlendirilmiş Yonga Levha Rengarenk
    UV Baskılı Ayakkabılık, Candy Mobilyam Candy Mobilyam Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Yönlendirilmiş Yonga Levha Rengarenk
    +11
    UV Baskılı Ayakkabılık
    Hepsini göster: 9 proje

    Candy Mobilyam, her tarz için baskılı mobilyalar üretmek ve kendi tarzınızı mobilyalara özel üretimle yansıtmak için kuruldu.

    Gardırop, Ayakkabılık, Çok Amaçlı Dolap, Set Altı Dolaplar, Banyo dolapları, Makine Üstü Dolaplarını baskılı ürünler olarak beğeninize sunuyoruz.

    Web sitemizin desktop versiyonundan "Kendin Tasarla" aracı ile istediğiniz resim ve deseni kullanarak yukarıda belirtilen mobilyaları kendiniz baskısını tasarlayabilirsiniz.

    Ürünlerimiz, Birinci kalite 18mm yüksek kaliteli melamin yüzeye sahip yonga levha kullanılarak üretilmiştir. %100 Türk Malı ISO9001 üretim belgeli ve TSE kalite belgeli aksesuar ve metal aksamlar üretimde kullanılmıştır. Kaplamada UV özellikli kurşun ve ağır metaller içermeyen boyalar kullanılmıştır. UV özellikli olduğu için ağır kimyasallar içermeyen temizlik ürünleri ile kolayca silinebilir. Leke tutmaz ve solmaz özelliğe sahiptir.

    Ürünlerimiz demonte olarak gelmektedir. İçinde çıkan kullanım kılavuzu sayesinde sadece bir yıldız tornavida ile kurulumunu yapabilirsiniz. Belli şehirler için kurulum hizmet desteği verilmektedir.

    Ürünlerimiz sizlere özel yapım kolisi içinde boşluk olmayacak şekilde darbe emicili parçalar ile güçlendirilerek paketlenmiştir. Size kadar sağlam olarak ulaşması için her önlem alınmıştır.

    Hizmetler
    • uv baskılı mobilyalar
    • uv baskılı dolap
    • uv baskılı gardrop
    • uv baskılı gardırop
    • uv baskılı ayakkabılık
    • uv baskılı
    • uv baskılı banyo dolabı
    • uv baskılı makine üstü dolabı
    • uv baskılı set altı dolap
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    Türkiye
    Adres
    İsmet Yazar Sokak No:5 D:4 Bostanlı Mah. Karşıyaka/İZMİR
    35590 İzmir
    Türkiye
    +90-2323640488 www.candymobilyam.com
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