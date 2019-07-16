ofisvesaire

İzmir'de disiplinler arası ve kolektif bir mimarlık ve tasarım atölyesi olarak kurulmuştur. Genç ve yenilikçi bir ekip olarak her yeni tasarım problemine taze fikirler ve yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlar. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri iç mekan tasarımından, kentsel tasarıma çeşitli ölçeklerdeki üretimlerinde kullanıcı memnuniyetini önemseyen bir tasarım pratiği benimsenmiştir.