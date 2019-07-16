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ofisvesaire
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Oba Perde , ofisvesaire ofisvesaire Ofis Alanları & Mağazalar
    Oba Perde , ofisvesaire ofisvesaire Ofis Alanları & Mağazalar
    Oba Perde , ofisvesaire ofisvesaire Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
    +6
    Oba Perde
    K Evi, ofisvesaire ofisvesaire Villa
    K Evi, ofisvesaire ofisvesaire Villa
    K Evi, ofisvesaire ofisvesaire Villa
    +3
    K Evi
    The Eat Brasserie, ofisvesaire ofisvesaire İç Dekorasyon
    The Eat Brasserie, ofisvesaire ofisvesaire İç Dekorasyon
    The Eat Brasserie, ofisvesaire ofisvesaire İç Dekorasyon
    +3
    The Eat Brasserie
    Clinicest, ofisvesaire ofisvesaire İç Dekorasyon
    Clinicest, ofisvesaire ofisvesaire İç Dekorasyon
    Clinicest, ofisvesaire ofisvesaire İç Dekorasyon
    +5
    Clinicest
    Lune Patisserie, ofisvesaire ofisvesaire İç Dekorasyon
    Lune Patisserie, ofisvesaire ofisvesaire İç Dekorasyon
    Lune Patisserie, ofisvesaire ofisvesaire İç Dekorasyon
    +1
    Lune Patisserie
    Karaburun Evi, ofisvesaire ofisvesaire Bahçe havuzu
    Karaburun Evi, ofisvesaire ofisvesaire Ön avlu
    Karaburun Evi, ofisvesaire ofisvesaire Merdivenler
    +15
    Karaburun Evi
    Hepsini göster: 11 proje

    İzmir'de disiplinler arası ve kolektif bir mimarlık ve tasarım atölyesi olarak kurulmuştur. Genç ve yenilikçi bir ekip olarak her yeni tasarım problemine taze fikirler ve yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlar. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri iç mekan tasarımından, kentsel tasarıma çeşitli ölçeklerdeki üretimlerinde kullanıcı memnuniyetini önemseyen bir tasarım pratiği benimsenmiştir. 

    Hizmetler
    • mimari tasarım
    • iç mekan tasarımı
    • yapım
    • inşaat
    • ürün tasarımı
    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    Kültür Mah. 1375 sk. No:21/6 Alsancak
    35220 İzmir
    Türkiye
    +90-2324893989 www.vesaire.co
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