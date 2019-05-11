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Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt
İnşaat Şirketleri Kocaeli
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (12)
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    • Söve imalat ve uygulama, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt İç Dekorasyon
    Söve imalat ve uygulama
    Komple dekorasyon taahhüt-Keyfitepe restaurant, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt İç Dekorasyon Mor
    Komple dekorasyon taahhüt-Keyfitepe restaurant, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt BahçeBitki & Çiçekler
    Komple dekorasyon taahhüt-Keyfitepe restaurant, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
    Komple dekorasyon taahhüt-Keyfitepe restaurant
    16 Daire merdiven+denizlikler, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Granit Kahverengi
    16 Daire merdiven+denizlikler, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt
    16 Daire merdiven+denizlikler
    İç dış dekorasyon - kamil uygun apartmanı, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Pencere & KapılarKapılar
    İç dış dekorasyon - kamil uygun apartmanı, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Çalışma OdasıDepo
    İç dış dekorasyon - kamil uygun apartmanı, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt
    +1
    İç dış dekorasyon - kamil uygun apartmanı
    Kat karşılığı inşaat - kuruçeşme, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt
    Kat karşılığı inşaat - kuruçeşme, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt
    Kat karşılığı inşaat - kuruçeşme, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt
    +7
    Kat karşılığı inşaat - kuruçeşme
    Anahtar teslimi dekorasyon - Özay erdem projesi, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt İç Dekorasyon Altın Sarısı
    Anahtar teslimi dekorasyon - Özay erdem projesi, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt İç Dekorasyon Metalik/Gümüş
    Anahtar teslimi dekorasyon - Özay erdem projesi, Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Uzuner inşaat iç dış yapı dekorasyon ve taahhüt Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Mavi
    +2
    Anahtar teslimi dekorasyon - Özay erdem projesi
    Hepsini göster: 9 proje

    Uzuner inşaat yapı dekorasyon temelden çatıya inşaat taahhüt ve tadilat yenileme işlerinde uzmandır.

    inşaat iç dış yapı dekorasyon, kaba inşaat işçiliği, seramik işçiliği gibi inşaat kategorilerinde profesyonel ekibi ile taleplerinizi noksansız teslim eder.

    Ahşap ev imalatı, Alçı sıva Alçıpan bölme, Anahtar teslimi inşaatAsma tavan gergi tavanBanyo tadilatı, Betopan ev yapımı, Mantolama, Bina yıkım işleri, Kaba inşaat yapım, Bölme duvar uygulamaları, Cam balkon kaplama, Alçı boya, Çelik çatı yapım ve tadilat, Çelik ev yapımıÇelik konstrüksiyon, Cephe giydirme sistemleri, Çit imalatı uygulama, Dekoratif sıva uygulamalarıDekoratif taş uygulamaları, Dış dekorasyon, Ferforje demir doğramaKış bahçesi yapımı, Havuz tadilatları, Havuz yapımı, Taş ev yapımıTaş villa yapımı, Kamelya teras kapama ve taahhüt

    Hizmetler
    • Ahşap ev imalatı
    • Alçı sıva Alçıpan bölme
    • Anahtar teslimi inşaat
    • Asma tavan gergi tavan
    • Banyo tadilatı
    • Betopan ev yapımı
    • Bina yıkım işleri
    • Bölme duvar uygulamaları
    • Cam balkon kaplama
    • Çelik çatı yapımı
    • Çelik ev yapımı
    • Çelik konstrüksiyon
    • Cephe giydirme sistemleri
    • Çit imalatı uygulama
    • Dekoratif sıva uygulamaları
    • Dekoratif taş uygulamaları
    • Dış dekorasyon
    • Ferforje demir doğrama
    • Havuz tadilatları
    • Taş ev yapımı
    • Taş villa yapımı
    • Kamelya teras kapama ve taahhüt
    • inşaat firmaları
    • inşaat şirketleri
    • inşaat taahhüt şirketleri
    • tadilat dekorasyon firmaları
    • tadilat dekorasyon şirketleri
    • Alçı sıva
    • Alçıpan bölme
    • Asma tavan
    • gergi tavan
    • Boya dekorasyon Cam balkon kapama
    • Çatı tadilatı
    • Çatı yapımı
    • Çit imalatı ve uygulama
    • Doğal taş işleri
    • Elektrik ve su tesisat işleri
    • kat karşılığı inşaat
    • Güvenlik kamera sistemleri
    • iç dekorasyon
    • inşaat yapımı
    • inşaat taahhüt
    • Kaba inşaat
    • kalıp demir işleri
    • Kaba inşaat yapım
    • Kamelya yapımı
    • teras kapama
    • Kaba sıva
    • Kartonpiyer
    • asma tavan
    • Kış bahçesi yapımı
    • Komple tadilat
    • Laminat parke uygulamaları
    • Mantolama
    • Mutfak tadilatı
    • Mutfak yenileme
    • Ofis bölme sistemleri
    • Peyzaj ve Bahçe düzenleme
    • Pvc kapı pen
    • Hepsini göster: 59 hizme
    Hizmet alanları
    • inşaat
    • iç dekorasyon
    • peyzaj bahçe düzenleme
    • çelik konstrüksiyon
    • çit sistemleri
    • komple tadilat işleri
    • temeden çatıya inşaat
    Adres
    Karabaş mahallesi, köseoğlu sokak, no: 9
    41040 Kocaeli
    Türkiye
    +90-2626060779 uzunerinsaat.com
    Yasal mülkiyet

    Uzuner İnşaat

    Değerlendirmeler

    Muharrem Yalçın
    Başiskele bölgesindeki konutumuzun anahtar teslim yenilenmesinde havuz ve peyzaj işlerimizde gösterdiğiniz çaba ve emekleriniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.
    yaklaşık 1 yıl önce
    murat topçu
    Çınar sokaktaki dubleximizin Komple yenileme işini ve Tesisat işlerini Baştan konuşulduğu gibi teslim almamız bizi son derece memnun etti
    yaklaşık 1 yıl önce
    Murat Karlık
    Kent konut 2 deki evimizin tüm dekorasyon, mobilya, tesisat ve yenileme işlerini teslim aldık..yaptığı işin arkasında olmasından dolayıda ayrıca teşekkür ediyorum
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 12 değerlendirmelerini göster
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