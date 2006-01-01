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Dek-Mar İnşaat Taahhüt Mimarlık Tic. Ltd. Şti.
Dekoratörler Istanbul
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Değerlendirmeler (6)
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    1994 yılında faaliyete başlayan firmamız 2006 yılında kurumsallaşarak Dek-Mar İnşaat Taahhüt. Mimarlık Tic. Ltd. Şti olarak Alçıpan Sistemleri, "Dekoratif Yapı Sistemleri" sektöründe ve birçok alanda faaliyet göstermektedir.

    Dek-Mar İnşaat ve Dekorasyon Firmamız Hizmet sektöründe sizlere Alçıpan, Asma Tavan, Alçıpan Bölme Duvar, Metal Tavan, Gergi tavan, Taşyünü Tavan, Lamel Asma Tavan, Alçı Sıva, gaz beton duvar, Kartonpiyer, Mantolama, PVC Yer Döşemeleri, Boya, Kara Sıva ve Şap uygulamalarında yardımcı olmakta ve işinizi yapmaktadır.

    Hizmetler
    asma tavan, tavan, ve dekorasyon
    Hizmet alanları
    iç dekorasyon
    Adres
    Petrol Yolu CD. Ihlamurkuyu Mah. Hasan Yıldırım Sk. No:5-A Dük:1-A
    34773 Istanbul
    Türkiye
    +90-2164990892 www.dek-mar.com.tr/tr

    Değerlendirmeler

    Çilem Kesepara
    Küçük projelerle ilgilenmediklerini direk söylüyorlar resmen.
    3 ay önce
    DEK-MAR, ASMA TAVAN, ASMA TAVAN FİYAT
    yaklaşık 7 yıl önce
    Güven Akbaba
    Yaptırdığımız işte kalite standartlarını yakaladık elinize sağlık.birdahaki işte görüşmek üzere
    yaklaşık 3 yıl önce
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