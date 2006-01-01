1994 yılında faaliyete başlayan firmamız 2006 yılında kurumsallaşarak Dek-Mar İnşaat Taahhüt. Mimarlık Tic. Ltd. Şti olarak Alçıpan Sistemleri, "Dekoratif Yapı Sistemleri" sektöründe ve birçok alanda faaliyet göstermektedir.

Dek-Mar İnşaat ve Dekorasyon Firmamız Hizmet sektöründe sizlere Alçıpan, Asma Tavan, Alçıpan Bölme Duvar, Metal Tavan, Gergi tavan, Taşyünü Tavan, Lamel Asma Tavan, Alçı Sıva, gaz beton duvar, Kartonpiyer, Mantolama, PVC Yer Döşemeleri, Boya, Kara Sıva ve Şap uygulamalarında yardımcı olmakta ve işinizi yapmaktadır.