VAR Design Studio || VDS Peyzaj

Firmamız bugüne kadar mimarlık, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanlarında konut bahçesi gibi alt ölçeklerden, 1.000.000m²’nin üzerindeki rekreasyonel veya kentsel alanlara kadar geniş bir yelpazede projelere imza atmış ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.
- Hizmetler
- Peyzaj Proje Tasarımı
- Peyzaj Uygulama Projeleri Hazırlanması
- Peyzaj Proje Uygulamaları
- Peyzaj Proje Danışmanlığı
- Danışmanlık
- Hizmet alanları
- İstanbul ve İstanbul, Türkiye
- Adres
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Barbaros Bulvarı No:63 Beşiktaş
34022 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-2122275561 vardesign.ist