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VAR Design Studio || VDS Peyzaj
Peyzaj Mimarları İstanbul, Türkiye
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    Firmamız bugüne kadar mimarlık, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanlarında konut bahçesi gibi alt ölçeklerden, 1.000.000m²’nin üzerindeki rekreasyonel veya kentsel alanlara kadar geniş bir yelpazede projelere imza atmış ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

    Hizmetler
    • Peyzaj Proje Tasarımı
    • Peyzaj Uygulama Projeleri Hazırlanması
    • Peyzaj Proje Uygulamaları
    • Peyzaj Proje Danışmanlığı
    • Danışmanlık
    Hizmet alanları
    İstanbul ve İstanbul, Türkiye
    Adres
    Barbaros Bulvarı No:63 Beşiktaş
    34022 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2122275561 vardesign.ist

    Değerlendirmeler

    Muhammed Ziya Paköz
    26 gün önce
    Erdem Konal
    yaklaşık 3 yıl önce
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