VAR Design Studio || VDS Peyzaj

Firmamız bugüne kadar mimarlık, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanlarında konut bahçesi gibi alt ölçeklerden, 1.000.000m²’nin üzerindeki rekreasyonel veya kentsel alanlara kadar geniş bir yelpazede projelere imza atmış ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.