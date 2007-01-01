Pdesgn Mimarlık Hizmetleri / Casa Lokomotif Mobil Ev Sistemleri / Casa Prefabrik Ev Sistemleri

Beşiktaş İstanbul'da bulunan mimarlık ofisiyiz. Belediye ruhsat projeleri, Villa tasarım ve uygulamaları, imar barışı, rölöve alımı ve çizimi, prefabrik ve hafif çelik ev tasarım uygulaması, Casa Lokomotif markasına mobil tiny house tasarım ve kontrolorlük hizmeti, özel imalat mobilya tasarım ve uygulaması, kentsel dönüşüm projeleri, dekorasyon danışmanlığı, 3d görselleştirme hizmetlerimiz bulunmaktadır.
- Hizmetler
- Belediye projesi
- Tasarım
- Peyzaj
- 3d görselleştirme
- iç tasarım
- dekorasyon
- inşaat
- villa
- havuz
- banyo
- mutfak
- tiny house
- mobil evler türk
- cafe tasarımı
- ev dekorasyonu
- karavan tasarımı
- mobile tiny house
- belediye ruhsat projesi
- Hepsini göster: 18 hizme
- Hizmet alanları
- mimarlık, müteahhitlik, ve istanbul
- Şirket ödülleri
- Antalya Konyaaltı Çevre Düzenleme Yarışması 3.Ödül Yardımcı Mimar 2007
- Adres
-
Sinanpaşa Mahallesi Süleyman Seba Caddesi Sıraevler F1 blok no:14/5 Beşiktaş
34353 Istanbul
Türkiye
+90-5353105133 www.pdesgn.com