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TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 14Projeler (14) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • TAI İdari Bina ve Nizamiye Renovasyonu, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    TAI İdari Bina ve Nizamiye Renovasyonu, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    TAI İdari Bina ve Nizamiye Renovasyonu, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    +3
    TAI İdari Bina ve Nizamiye Renovasyonu
    Mescioğlu Genel Merkezi, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    Mescioğlu Genel Merkezi, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    Mescioğlu Genel Merkezi, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    +3
    Mescioğlu Genel Merkezi
    Diyarbakır Tren İstasyonu, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    Diyarbakır Tren İstasyonu, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    Diyarbakır Tren İstasyonu, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    +2
    Diyarbakır Tren İstasyonu
    Malabo Yük Limanı, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    Malabo Yük Limanı, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    Malabo Yük Limanı, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    +3
    Malabo Yük Limanı
    Gıpta Matbaası 1. Etap, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    Gıpta Matbaası 1. Etap, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    Gıpta Matbaası 1. Etap, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    +3
    Gıpta Matbaası 1. Etap
    Selamoğlu Personel Konutları, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    Selamoğlu Personel Konutları, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    Selamoğlu Personel Konutları, TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ. TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.
    +3
    Selamoğlu Personel Konutları
    Hepsini göster: 14 proje

    TÇMT 1993 Yılında Y. Mimar Tülin Çetin tarafından Ankara'da kurulmuş bir mimari tasarım bürosudur. Firma bünyasinde farklı ölçek, program ve bağlama sahip yaklaşık 200 proje tamamlanmış ve bunların yarısından fazlası inşa edilmiştir. Tamamlanan projeler arasında konut, ofis, kültür yapıları, askeri yapılar ve endüstriyel yapılar bulunmaktadır. Limanlar, tren istasyonları üst geçitler, yaya koridorları gibi ulaşım yapıları ise son dönemde ağırlıklı olarak çalışılan projelerdir. Proje yerleri Türkiye, Azerbeycan, Cezayir, Irak, Moldova, Libya, Afganistan, Ekvator Ginesi ve Yunanistan gibi ülkelerde farklılık göstermektedir.

    Hizmetler
    • Mimari Tasarım
    • İç Mekan Tasarımı
    • Obje Tasarımı
    • Proje Koordinasyonu
    • Mühendislik
    • Mesleki Kontrollük ve Danışmanlık
    Hizmet alanları
    Mimarlık
    Adres
    ÇOBANYILDIZI SOKAK NO:5/5 ÇANKAYA
    06680 Ankara
    Türkiye
    +90-5322955856 www.tulincetinmimari.com.tr

    Değerlendirmeler

    Ufuk Emeket
    1 yıldan fazla önce
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