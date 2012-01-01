TÜLİN ÇETİN MİMARİ TASARIM LTD. ŞTİ.

TÇMT 1993 Yılında Y. Mimar Tülin Çetin tarafından Ankara'da kurulmuş bir mimari tasarım bürosudur. Firma bünyasinde farklı ölçek, program ve bağlama sahip yaklaşık 200 proje tamamlanmış ve bunların yarısından fazlası inşa edilmiştir. Tamamlanan projeler arasında konut, ofis, kültür yapıları, askeri yapılar ve endüstriyel yapılar bulunmaktadır. Limanlar, tren istasyonları üst geçitler, yaya koridorları gibi ulaşım yapıları ise son dönemde ağırlıklı olarak çalışılan projelerdir. Proje yerleri Türkiye, Azerbeycan, Cezayir, Irak, Moldova, Libya, Afganistan, Ekvator Ginesi ve Yunanistan gibi ülkelerde farklılık göstermektedir.