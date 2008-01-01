Göktem Temizlik Şirketi

Kurucularımızın uzun yıllardır temizlik sektöründeki tecrübesiyle 2008 yılında merkezi İstanbul/ Beylikdüzün’de bulunan Göktem Temizlik hizmetleri günümüzde çeşitli görevlerde deneyimli ve uzman kadrosu ile ülkemizin seçkin kuruluşlarına eğitimli personellerle birlikte kaliteli ve zamanında hizmet vermeyi hedeflemektedir.Temizlik hizmetleri konusunda da deneyimli ve profesyonel ekibi ile tam ve kapsamlı olarak hizmet vermektedir.

HİZMET VERDİĞİMİZ BÖLGELER Beylikdüzü, Beykent, Kavaklı, Gürpınar, Alkent, Tepekent, Esenyurt, Hadımköy, Bahçeşehir, Esenkent, Avcılar, Büyükçekmece, Mimarsinan, Mimaroba, Güzelce, Silivri, Kınalı. KALİTEMİZMüşterilerimizin çıkarları doğrultusunda adım atmak her adımda müşterilerimize sunmuş olduğumuz bir önceki hizmetin daha iyisini sunmak, Beylikdüzü bölgesi temizlik şirketleri arasında en çok tavsiye edilen, fiyatları konusunda en iyi fiyata en iyi hizmeti veren, temizlik şirketi arayışına son veren temizlik firmasıyız.Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve sürekli gelişen kalitede hizmet sunmak, Eğitimli, kendini geliştirmeye açık kusursuz hizmet vermeyi hedefleyen bir kadro ile hizmet sektöründe devamlı lider konuma gelmek,Çalışanlarımızı çözüm ortaklarımız olarak benimsemek,Kalite sistemine uyarak sürekli geliştirme felsefesine dayanan kalite anlayışı ile beğenilip tercih edilen bir temizlik şirketi olmak. Neredeyiz?Cumhuriyet Mh. 1988 Sk. Papatya Residance 1 Alkan pasajı No:4 23/A Beylikdüzü/İST.Telefon : +90 212 8533388GSM Telefon : +90 553 2626214Fax : +90 8533388 Trakya bölgesinin ( Beylikdüzü, Beykent, Alkent, Esenyurt, Hadımköy, Bahçeşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Mimarsinan, Mimaroba, Güzelce, Silivri, Kınalı) temizlik sektöründeki en iyi firması: