FRANCES DIŞ TİCARET VE REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Maceramıza 1994 yılında ürün teşhir standları ve tabela tasarımıyla başladık. Bugün uluslararası bir çok marka için vitrin ve mağaza mobilyaları, fuar standları, ürün teşhir standları, şarj üniteleri tasarlayıp, üretiyoruz. Aynı zamanda üretimini yapmış olduğumuz işler için montaj, bakım ve depolama hizmeti veriyoruz.

Başarımızın sırrı, marka kimliğini yansıtan ve ihtiyaca yönelik tasarımlarımızı, yenilikçi ve güncel teknolojiye ayak uydurarak, üretilebilir çözümlerle sunmamızda saklıdır. Tasarım ekibimizin, sahip olduğu malzeme ve teknoloji bilgisini, yaratıcı fikirleriyle harmanlayarak yaptığı tasarımlarımızı, deneyimli üretim ekibimizin teknik bilgilerini ekleyerek hayata geçirmemiz, hızlı ve kusursuz sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır. 25 yıllık bu yolculukta yaptığımız iş ile ilgili heyecanımız ilk günkü gibi devam ediyor. Bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz.