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FRANCES DIŞ TİCARET VE REKLAMCILIK ANONİM ŞİRKETİ
İç Mimarlar Istanbul
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Değerlendirmeler (3)
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    • Maceramıza 1994 yılında ürün teşhir standları ve tabela tasarımıyla başladık. Bugün uluslararası bir çok marka için vitrin ve mağaza mobilyaları, fuar standları, ürün teşhir standları, şarj üniteleri tasarlayıp, üretiyoruz. Aynı zamanda üretimini yapmış olduğumuz işler için montaj, bakım ve depolama hizmeti veriyoruz. 

    Başarımızın sırrı, marka kimliğini yansıtan ve ihtiyaca yönelik tasarımlarımızı, yenilikçi ve güncel teknolojiye ayak uydurarak, üretilebilir çözümlerle sunmamızda saklıdır. Tasarım ekibimizin, sahip olduğu malzeme ve teknoloji bilgisini, yaratıcı fikirleriyle harmanlayarak yaptığı tasarımlarımızı, deneyimli üretim ekibimizin teknik bilgilerini ekleyerek hayata geçirmemiz, hızlı ve kusursuz sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır. 25 yıllık bu yolculukta yaptığımız iş ile ilgili heyecanımız ilk günkü gibi devam ediyor. Bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz.

    Hizmetler
    • Fuar standları
    • Ürün Teşhir Standları
    • Vitrin Tasarım ve Uygulaması
    • Mağaza Mobilyaları Tasarım ve Üretimi
    Hizmet alanları
    ISTANBUL
    Şirket ödülleri
    Popai en iyi tsarım ödülü
    Adres
    Altınay Caddesi Gökdeniz Sokak No 3 Seyrantepe
    34418 Istanbul
    Türkiye
    +90-2124254646 www.frances.com.tr

    Değerlendirmeler

    ozan sucu
    neredeyse 2 yıl önce
    Şerafettin Akkanat
    1 yıldan fazla önce
    cengiz güngör
    yaklaşık 3 yıl önce
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