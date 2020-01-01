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ORMAN TASARIM
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • SÜRME KAPI VE SÜRME KAPAK MEKANİZMASI, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM Ahşap kapılar Masif Ahşap Ahşap rengi
    SÜRME KAPI VE SÜRME KAPAK MEKANİZMASI, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM Pencere & KapılarKapı Kolları & Aksesuarları Demir/Çelik Siyah
    SÜRME KAPI VE SÜRME KAPAK MEKANİZMASI, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    +3
    SÜRME KAPI VE SÜRME KAPAK MEKANİZMASI
    Masif Ahşap Kapı Pencere Panjur Ve Masif Mobilya, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM Pencere & KapılarKapılar Ahşap Ahşap rengi
    Masif Ahşap Kapı Pencere Panjur Ve Masif Mobilya, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM Pencere & KapılarPanjur & Jaluziler İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
    Masif Ahşap Kapı Pencere Panjur Ve Masif Mobilya, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
    +9
    Masif Ahşap Kapı Pencere Panjur Ve Masif Mobilya
    damla gözü sürgülü kilit, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    damla gözü sürgülü kilit, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    damla gözü sürgülü kilit, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    +3
    damla gözü sürgülü kilit
    SÜRGÜLÜ AHIR KAPISI, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    SÜRGÜLÜ AHIR KAPISI, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    SÜRGÜLÜ AHIR KAPISI, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    +7
    SÜRGÜLÜ AHIR KAPISI
    AHIR KAPISI MODELİ ÇİFT SÜRGÜLÜ KAPI, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    AHIR KAPISI MODELİ ÇİFT SÜRGÜLÜ KAPI, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    AHIR KAPISI MODELİ ÇİFT SÜRGÜLÜ KAPI, ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    +8
    AHIR KAPISI MODELİ ÇİFT SÜRGÜLÜ KAPI
    GELENEKSEL AHIR KAPISI MODELİ SÜRGÜLÜ CAM KAPI , ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    GELENEKSEL AHIR KAPISI MODELİ SÜRGÜLÜ CAM KAPI , ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    GELENEKSEL AHIR KAPISI MODELİ SÜRGÜLÜ CAM KAPI , ORMAN TASARIM ORMAN TASARIM
    +4
    GELENEKSEL AHIR KAPISI MODELİ SÜRGÜLÜ CAM KAPI
    Hepsini göster: 9 proje

    Firmamız 28.02.1994 yılında Tekirdağ/Marmara Ereğlisi’nde kuruldu. 25 yıllık geçen zamanda çok başarılı projeleri eksiksiz tamamlayarak kariyerini korudu ve de korumaya devam ediyor. Tasarım, imalat, montaj, teknik destek ile birlikte satış sonrasında da kesintisiz hizmet vermekteyiz. Firmamız ana faaliyet alanı olan mobilya ve orman ürünlerinin imalat ve satış pazarlama konusunda görevini sorunsuz bir şekilde yerine getirmektedir.

    Ek olarak Türkiye’de üretimi sadece firmamıza ait olan ahır kapısı modeli kapı ve dolap sürgü sistemleri mobilya tasarımında her türlü kullanım alanına sahip,tasarımlarda bir devrim yaratmış bulunmaktayız. Hedefimiz firmamızı daha ileriye taşıyacak model ve tasarımlar yaparak gelecek nesillere de ışık olmaktır.

    ÜRETİM

    Tasarımı ve patenti firmamıza ait olan ahır kapısı modeli kapı ve dolap sürgü sistemleri, fabrikamız bünyesinde bulunan profesyonel personellerimiz kontrollünde yapılan mekanizma üretiminde kullandığımız ham maddeler; 304, Kalite, Paslanmaz Çelik. ST-37 kalite kodlu 5 mm, kalınlıkta yüksek kaliteli Saç, bağlantı,elemanları,kalite kodu ST-37 transmisyon mili yüksek kalite çelik, Yürüyen tekerler, yüksek kaliteli derlin plastik, 8/8 çelik cıvata ve bağlantı elemanları.

    ÜRETİM SONRASI

    Fabrikamızda üretimi tamamlanan mekanizmamızın kalite-kontrolü yapıldıktan sonra ambalajlanması sağlanır. Satışa hazır hale gelir. Siparişi alınan müşterilerimizin istedikleri model ve ölçüler doğrultusunda ürünümüz müşterilerimizin adreslerine ulaştırılmak için kargoya verilir.

    • Gönderilen ürünlerimiz 2 yıl garanti kapsamındadır.

    • Mekanizmamızın 500 kg taşıma kapasitesi bulunmaktadır.

    • Değişen hava şartlarına ve olabilecek her türlü duruma karşı dirençlidir.

    AHIR KAPISI MODELİ KAPI VE DOLAP SÜRGÜ SİSTEMLERİMİZ KULLANIM ALANLAR:

    İç mekan kapıları ( ahşap kapı, cam kapı, demir kapı, alüminyum kapı, PVC kapı, oda kapısı, mutfak kapısı, paravan vs.)

    • Mobilya (portmanto, tv ünitesi, kütüphane, yemek konsolu, ayna, gardırop,çamaşır odası, yatak başlığı, güneşlik vs.)

    • Dış mekan (dış kapı, pencere kepengi)

    Ahır kapı donanım Alanınız için mükemmel bir ahır kapısını seçtiniz, peki sonraki adım nedir? Kapınıza yakışacak en iyi ahır kapısı donanımını bulma zamanı.baston modelimiz ahır kapısı sürgü mekanizması olarak, ahır kapısı donanımımızın tamamı kaliteli malzemelerden yapılmış ve yetenekli zanaatkarlar tarafından üretilmiştir. mekanizmalarımız yeni ahır kapınızı asmak için ihtiyacınız olan her şeyle birlikte gelir ve mekanınız için doğru olanı bulabilmeniz için çeşitli stil seçenekleriyle sunulur.

    Tarzınızı seçmek, seçtiğiniz ahır kapısı donanımının türü, bitmiş ürünün görünmesini istediğiniz şekilde yapabileceğiniz her şeye sahiptir. Daha şık ve modern bir şey mi umuyorsunuz orman tasarım seçeneklerimizi düşünün. Daha rüstik bir görünüme sahip bir şey ister misiniz orman tasarım koleksiyonlarımız, aradığınız o şık görünümü tamamlamak için ideal seçimdir çok kadar kolay, ahır kapısı donanımımız, kendinizi kurmanız için eksiksiz ve hazır hale gelir. Ahır kapısı donanımınızı stressiz bir şekilde kolayca monte edebilmeniz için basit talimatlar sunuyoruz . Kurulum sırasında neler bekleyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için orman tasarım bölümümüze danışın Sunduğumuz ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kendiniz için bir ahır kapısı sipariş etmenin ve kurmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenmek için bize her zaman ulaşabilirsiniz.

    Kurulumu buradan izleyebilirsiniz ... https://youtu.be/wsfcE-QPTj4

    Hizmetler
    • Doğal masif mobilya üretim
    • Ahır kapısı modeli kapı ve dolap sürgü sistemleri üretim
    • üretim
    • pazarlama
    • teknik destek
    Hizmet alanları
    İstanbul, Türkiye, ve Tüm Dünya
    Şirket ödülleri
    • KAMU KURUMLARI
    • 1 – Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. şubelerinin anahtar teslimi onarım ve dekorasyon işi
    • 2 – İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü Eski Adliye binası tadilat ve dekorasyon işi
    • 3 – İstanbul Beykoz Sabancı Öğretmen Evi A.S.O. dış cephe ahşap ve büyük onarım işi
    • 4 – İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü hizmet binası büyük onarım işi
    • 5 – İstanbul Kızıltoprak Fatma Şadiye Toptani Öğretmen Evi tarihi yapı restorasyon ve onarım işi
    • 6 – İstanbul Şişli Öğretmen Evi A.S.O. Hizmet Binası büyük onarım ve restorasyon işi
    • 7 – İstanbul Sarıyer Öğretmen Evi A.S.O. tarihi bina restorasyon ve onarım işi
    • 8 – İstanbul Ataşehir Kadriye Faik Tozkoparan İ.Ö.O. onarım işi
    • 9 – İstanbul Beşiktaş Akatlar Anaokulu tadilat ve dekorasyon işi
    • 10 – İstanbul Ataşehir Esatpaşa Kültür Merkezi Hizmet Binası konferans salonu ve düğün salonu düzenleme işi
    • 11 – İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü A Blok brifing salonu düzenleme işi
    • 12 – İstanbul Kartal Kaymakamlığı Hizmet Binası ahşap arşiv dolapları işi
    • 13 – İstanbul Ataşehir Kaymakamlık Hizmet Binası mekanik tesisat onarım işi 14 – İstanbul Avcılar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü brifing salonu düzenleme işi
    • 15 – İstanbul Küçükçekmece Öğretmen Evi A.S.O. otel onarım işi
    • 16 – İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eski Adliye binası pencere ahşap doğrama işi
    • ŞAHIS İŞLERİ
    • 3 – Tekirdağ/Marmara Ereğlisi – Özler Sitesi 16 adet villa onarım ve düzenleme işi
    • 4 – Tekirdağ/Marmara Ereğlisi – İmran Kent Sitesi 43 adet villa onarım ve düzenleme işi
    • 5 – Tekirdağ/Marmara Ereğlisi – Emlak Konutları 22 adet villa tadilat ve dekorasyon işi
    • Hepsini göster: 39 ödül
    Adres
    Mevlana Mah. Sakarya Cad. No: 98 Ataşehir
    34779 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5326515917 www.ormantasarim.com.tr
    Yasal mülkiyet
    1. Patentli ürün 
    2. Marka tescilimiz var

    Değerlendirmeler

    ismailguler1985
    Yaklaşık 3 yıl önce yaptırdığımız ahır kapı sistemi ve mekanizma ile salon ve koridor arasında iyi bir uyum sağlamakla birlikte ilk günkü gibi çalışmaktadır. Üretici firma ve tüm çalışmalara tekrar teşekkür ederim.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Ağustos 2017
    Düzenle
    Burak Şahin Burak Şahin
    Ürün kalitesi ve yurt dışında ki alternatiflerine göre fiyatı çok iyi.Web sitesi üzerinden alıyorum ürünleri.
    2 yıldan fazla önce
    Düzenle
    kariyerrim kariyer
    tasarımlarını, çalışmalarını, düzen ve işçiliği harika. gelecek için çok başarılı bir yolları var. tasarımları sürekli geliştiriyorlar. mobilya denince ilk akla gelicek isimler. yaptıkları icraatlardan çok memnunuz. their designs, work, layout and craftsmanship are great. there are very successful ways for the future. they are constantly improving the designs. The first names that come to mind when it comes to furniture. We are very satisfied with their actions.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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