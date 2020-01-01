ORMAN TASARIM

Firmamız 28.02.1994 yılında Tekirdağ/Marmara Ereğlisi’nde kuruldu. 25 yıllık geçen zamanda çok başarılı projeleri eksiksiz tamamlayarak kariyerini korudu ve de korumaya devam ediyor. Tasarım, imalat, montaj, teknik destek ile birlikte satış sonrasında da kesintisiz hizmet vermekteyiz. Firmamız ana faaliyet alanı olan mobilya ve orman ürünlerinin imalat ve satış pazarlama konusunda görevini sorunsuz bir şekilde yerine getirmektedir.

Ek olarak Türkiye’de üretimi sadece firmamıza ait olan ahır kapısı modeli kapı ve dolap sürgü sistemleri mobilya tasarımında her türlü kullanım alanına sahip,tasarımlarda bir devrim yaratmış bulunmaktayız. Hedefimiz firmamızı daha ileriye taşıyacak model ve tasarımlar yaparak gelecek nesillere de ışık olmaktır.

ÜRETİM

Tasarımı ve patenti firmamıza ait olan ahır kapısı modeli kapı ve dolap sürgü sistemleri, fabrikamız bünyesinde bulunan profesyonel personellerimiz kontrollünde yapılan mekanizma üretiminde kullandığımız ham maddeler; 304, Kalite, Paslanmaz Çelik. ST-37 kalite kodlu 5 mm, kalınlıkta yüksek kaliteli Saç, bağlantı,elemanları,kalite kodu ST-37 transmisyon mili yüksek kalite çelik, Yürüyen tekerler, yüksek kaliteli derlin plastik, 8/8 çelik cıvata ve bağlantı elemanları.

ÜRETİM SONRASI

Fabrikamızda üretimi tamamlanan mekanizmamızın kalite-kontrolü yapıldıktan sonra ambalajlanması sağlanır. Satışa hazır hale gelir. Siparişi alınan müşterilerimizin istedikleri model ve ölçüler doğrultusunda ürünümüz müşterilerimizin adreslerine ulaştırılmak için kargoya verilir.

• Gönderilen ürünlerimiz 2 yıl garanti kapsamındadır.

• Mekanizmamızın 500 kg taşıma kapasitesi bulunmaktadır.

• Değişen hava şartlarına ve olabilecek her türlü duruma karşı dirençlidir.

AHIR KAPISI MODELİ KAPI VE DOLAP SÜRGÜ SİSTEMLERİMİZ KULLANIM ALANLAR:

İç mekan kapıları ( ahşap kapı, cam kapı, demir kapı, alüminyum kapı, PVC kapı, oda kapısı, mutfak kapısı, paravan vs.)

• Mobilya (portmanto, tv ünitesi, kütüphane, yemek konsolu, ayna, gardırop,çamaşır odası, yatak başlığı, güneşlik vs.)

• Dış mekan (dış kapı, pencere kepengi)

Ahır kapı donanım Alanınız için mükemmel bir ahır kapısını seçtiniz, peki sonraki adım nedir? Kapınıza yakışacak en iyi ahır kapısı donanımını bulma zamanı.baston modelimiz ahır kapısı sürgü mekanizması olarak, ahır kapısı donanımımızın tamamı kaliteli malzemelerden yapılmış ve yetenekli zanaatkarlar tarafından üretilmiştir. mekanizmalarımız yeni ahır kapınızı asmak için ihtiyacınız olan her şeyle birlikte gelir ve mekanınız için doğru olanı bulabilmeniz için çeşitli stil seçenekleriyle sunulur.

Tarzınızı seçmek, seçtiğiniz ahır kapısı donanımının türü, bitmiş ürünün görünmesini istediğiniz şekilde yapabileceğiniz her şeye sahiptir. Daha şık ve modern bir şey mi umuyorsunuz orman tasarım seçeneklerimizi düşünün. Daha rüstik bir görünüme sahip bir şey ister misiniz orman tasarım koleksiyonlarımız, aradığınız o şık görünümü tamamlamak için ideal seçimdir çok kadar kolay, ahır kapısı donanımımız, kendinizi kurmanız için eksiksiz ve hazır hale gelir. Ahır kapısı donanımınızı stressiz bir şekilde kolayca monte edebilmeniz için basit talimatlar sunuyoruz . Kurulum sırasında neler bekleyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için orman tasarım bölümümüze danışın Sunduğumuz ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kendiniz için bir ahır kapısı sipariş etmenin ve kurmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenmek için bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Kurulumu buradan izleyebilirsiniz ... https://youtu.be/wsfcE-QPTj4