İpek Telgrafçı

Mimari görselleştirme, henüz inşa edilmemiş geleceği fotoğraflamaktır…Ortaya çıkacak projeyi hayal etmek için gözlerinizi kapamanıza gerek yok. Mimari çizimi iyi anlayarak yapılan bir üç boyutlu görselleştirme, projenizin ruhunu, duruşunu, estetiğini yani yaşattığı hissiyatları tüm boyutlarıyla göz önüne serecektir. Konum ve hedef kitleye göre tasarlanan projelerin gerçeğe en yakın ve uygulanabilir şekilde aktarılması çok önemlidir. İşte bu can alıcı nokta, her zaman önceliğim olmuştur. Buna zemin hazırlayan ise birçok projede edinilmiş tecrübe ve bilgi birikimimdir. Teknolojik gelişmeleri ve trend’leri yakından takip etmek ise bu zemin üzerinde hep daha yenilikçi ve çağdaş çalışmalar inşa etmeme yardımcı olmaktadır. Hedefim, geleceğin bize sunacağı tüm imkanları değerlendirip o günün şartlarında hep daha doğru yorumlanmış, uygulanabilir ve gerçekçi 3D modelleme çalışmaları sunmaktır. Dolayısıyla sektördeki iş ortaklarının pazarlama süreçlerinin kolaylaşmasına ve projelerin görsel bir şölene dönüşmesine katkı sağlamaktayım.

Dünden bugüne hiç durmadan gelişen ve hatta her alanda hakimiyet kuran teknoloji ile birlikte, inşaat projelerinin uygulanmadan önce tam olarak nasıl görüneceğini algılamak için, 3D görselleştirme büyük önem taşımaya başlamıştır. Cephe tasarımı ve görselleştirme böylece mimar & müteahhit veya müteahhit & müşteri ilişkisini çevreleyen en etkileyici öğe haline gelmiştir.



