현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
semih yapı dekorasyon
Çatı & Oluklar Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Semih Yapı Dekorasyon, semih yapı dekorasyon semih yapı dekorasyon Modern Pencere & Kapılar
    Semih Yapı Dekorasyon, semih yapı dekorasyon semih yapı dekorasyon Modern Pencere & Kapılar
    Semih Yapı Dekorasyon, semih yapı dekorasyon semih yapı dekorasyon Modern Pencere & Kapılar
    +1
    Semih Yapı Dekorasyon

    Müşteri memnuniyeti ticari faaliyetlerimizin her yönünde sahip olduğumuz en önemli değerimiz ve ölçü aracımızdır. Semih Yapı Dekorasyon her bir çalışanı, sorumluluğumuzun müşterilerimizin çıkarları ve içinde yaşadığımız toplumun refahı için uzun vadeli bir işbirliği ortamının yaratılması olduğunun bilincindedir.

      Dahil olduğumuz tüm projelerde, müşterilerimize tam ve kapsamlı bir kalite döngüsü sağlamak amacı ile güçlü bir iletişim ağı kurmak, işverenlerimizin ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek ve kardan çok kaliteye odaklanan yapımız ,bizleri dinamik ve başarılı yapan değerlerimizin en başında gelir.   Semih Yapı Dekorasyon'u diğer şirketlerden farklı kılan en önemli özelliğinin müşteri memnuniyetine karşı sergilediği içten yaklaşım olduğuna inanmaktayız. Başlıca önceliğimiz, olası yeni müşteriler edinme amacı ile ekstra kaynakların tahsis edilmesi yerine halihazırda sahip olduğumuz müşterilerimizin memnuniyetini muhafaza etmektir.

    Hizmetler
    • Pimapen
    • cam kaplama
    • teras yalıtım işleri
    • çatı cephe işleri
    • iç dekorasyon
    • mutfak banyo dolap üretim montaj işleri
    • elektrik işleri
    • su tesisat ve dogalgaz tesisat işleri
    • alçı boya işleri.taş döşeme işleri
    • ev
    • işyeri
    • OFİS
    • Villa
    • bina tadilat dekorasyon işleri
    • Hepsini göster: 14 hizme
    Hizmet alanları
    Ankara geneli
    Adres
    lizbon caddesi no 140/a
    06720 Ankara
    Türkiye
    +90-3122844534 www.semihyapi.com

    Değerlendirmeler

    Yaşar Güreşçi
    Mükemmel ekip
    3 yıldan fazla önce
    pimapen
    Müşteri memnuniyeti ticari faaliyetlerimizin her yönünde sahip olduğumuz en önemli değerimiz ve ölçü aracımızdır. Semih Yapı Dekorasyon her bir çalışanı, sorumluluğumuzun müşterilerimizin çıkarları ve içinde yaşadığımız toplumun refahı için uzun vadeli bir işbirliği ortamının yaratılması olduğunun bilincindedir. Dahil olduğumuz tüm projelerde, müşterilerimize tam ve kapsamlı bir kalite döngüsü sağlamak amacı ile güçlü bir iletişim ağı kurmak, işverenlerimizin ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek ve kardan çok kaliteye odaklanan yapımız ,bizleri dinamik ve başarılı yapan değerlerimizin en başında gelir. Semih Yapı Dekorasyon'u diğer şirketlerden farklı kılan en önemli özelliğinin müşteri memnuniyetine karşı sergilediği içten yaklaşım olduğuna inanmaktayız. Başlıca önceliğimiz, olası yeni müşteriler edinme amacı ile ekstra kaynakların tahsis edilmesi yerine halihazırda sahip olduğumuz müşterilerimizin memnuniyetini muhafaza etmektir.
    7 yıldan fazla önce
      Add SEO element