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Ak Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Ltd.Şti.
İnşaat Şirketleri Kocaeli
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Değerlendirmeler (2)
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    • 1982 yılında bir mimari proje bürosu olarak kurulan AK Mimarlık, kısa sürede kendi bölgesinde adını, "en doğru çözümlere en kısa sürede ulaşan büro" olarak duyurdu.

    1987 yılına kadar, 5 yıllık yoğun proje deneyimindeki istikrar, hem sonraki yılların bilgi birikimini sağlamış, hem de piyasa koşulları açısından, artık bir inşaat firması olarak uygulamaya geçilmesinin sağlam zeminini hazırlamıştır.

    1987 -89 yılları arasındaki küçük ölçekli çeşitli taahhüt işleri firmamızın, AK MİMARLIK MÜHENDİSLİK ve İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ adıyla kapsamlı bir proje - inşaat taahhüt firması olarak gelişmesine imkan sağlamıştır.

    1989 yılından günümüze kadar geçen süre içerisinde, ürün ve hizmette kaliteyi birinci sırada tutan, müşteri memnuniyetine önem veren, onları bir ortak gibi görüp değişim ve gelişimine katkıda bulunan bir anlayışla, araştırmacı, geliştirmeci, dinamik teknik kadrosuyla çok sayıda önemli projeye imza atmış, dev taahhütler yerine getirmiştir.

    Firmamız çalışmalarında müşterilerinin beklentilerine cevap veren, onlarla yakın pencerelerden projeye odaklanan bazen kendini tamamen onların yerine koyan, ancak bunu yaparken devamlı onların değişimini sağlayan, ufkunu açan bir anlayışı benimsemiştir. Karşılıklı güveni tesis etmek, ön yargılardan uzak kalmak ve taahhüt sonrası hizmeti devam ettirmek suretiyle müşterilerimizle kurmuş olduğumuz sağlam ilişkiler, yıllar sonra bile bozulmayan dostlukların temelini atmıştır.

    İnancımız, sizlerden aldığımız güçle, araştırmacı ve geliştirmeci bir ruhla, dünyanın önde gelen ülkelerinde kullanılan gelişmiş inşaat tekniklerini ekonominin elverdiği ölçülerde uygulayarak, ürün ve hizmet kalitesinden taviz vermeden, çağdaş yapılar kurmaya devam etmektedir.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • Mühendislik
    • İnşaat
    • Tasarım
    • Geliştirme
    • Fabrika
    • Depo
    • Antrepo
    • Sanayi
    • Sanayi Sitesi
    • Ticari Site
    • Gayrımenkul
    • Konut
    • Yapı
    • OSB
    • Organize Sanayi Bölgesi
    • Müteahhit
    • Taahhüt
    • Hepsini göster: 18 hizme
    Hizmet alanları
    Kocaeli
    Adres
    Beynova Sk. Pelitli / Gebze
    41400 Kocaeli
    Türkiye
    +90-5327817661 www.akmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Arabaroket And PLAYERS
    yaklaşık 9 yıl önce
    Damla YAŞAROĞLU
    neredeyse 2 yıl önce
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