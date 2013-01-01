SFG mimari olarak hem mimari proje , hem iç mimari proje+uygulama konusunda uzmanlaşmış bir ekibiz.

Bizim için tasarım -ister büyük ölçekli bir site, ister sadece bir mobilya olsun-

bir bütündür ve aynı düşünce mekanizmaları içinde gerçekleşir.

Eğer başarılıysak bunun sebebi bireyler ve kurumlarla empati kurabilmemiz ve hem ihtiyaç, hem de koşulları çok sistematik bir halde projeye yansıtmamızdır.

Hizmetlerimiz;

- Mimari Proje

- İç Mimari Proje

- Kurumsal Kimlik ve Konsept Tasarımı - (Banka, ofis, hazır ofis, kafe, restoran, vs.)

- Proje Yönetimi ve Kontrol: Büyük çaplı projelerde mimari ve mühendislik işlerinin (proje dahilinde) yürütülmesi, kontrolü ve kalite/bütçe denetimi, raporlanması

- Proje dışı belgeler - Proje ile beraber üretilmek üzere Keşif Maliyeti, Birim Fiyat Listeleri, Teknik Şartnameler

- İnşaat: Tüm ince yapı işleri (anahtar teslim uygulamaları, design&build, Fit Out)

- Bina dönüştürme ve yeni cephe tasarımı (mevcut binanızın yıkılmadan optimal maliyetle yenilenmesi veya farklı işlevli bir binaya dönüştürülmesi)

- Danışmanlık (başlayacak veya başlamış süreçlerde tasarım, yöntem, teknik çözüm, verimlilik ve maliyet tasarrufu konularında, restoran, otel, kafe ve muhtelif bayi noktaları için marka değeri arttırma danışmanlığı)