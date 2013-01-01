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SFG mimari
İç Mimarlar İstanbul
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    SFG mimari olarak hem mimari proje , hem iç mimari proje+uygulama konusunda uzmanlaşmış bir ekibiz.

    Bizim için tasarım -ister büyük ölçekli bir site, ister sadece bir mobilya olsun-

    bir bütündür ve aynı düşünce mekanizmaları içinde gerçekleşir.

    Eğer başarılıysak bunun sebebi bireyler ve kurumlarla empati kurabilmemiz ve hem ihtiyaç, hem de koşulları çok sistematik bir halde projeye yansıtmamızdır.

     

    Hizmetlerimiz;

    -          Mimari Proje

    -          İç Mimari Proje

    -          Kurumsal Kimlik ve Konsept Tasarımı - (Banka, ofis, hazır ofis, kafe, restoran, vs.)

    -          Proje Yönetimi ve Kontrol: Büyük çaplı projelerde mimari ve mühendislik işlerinin (proje dahilinde) yürütülmesi, kontrolü ve kalite/bütçe denetimi, raporlanması

    -          Proje dışı belgeler - Proje ile beraber üretilmek üzere Keşif Maliyeti, Birim Fiyat Listeleri, Teknik Şartnameler

    -          İnşaat: Tüm ince yapı işleri (anahtar teslim uygulamaları, design&build, Fit Out)

    -          Bina dönüştürme ve yeni cephe tasarımı (mevcut binanızın yıkılmadan optimal maliyetle yenilenmesi veya farklı işlevli bir binaya dönüştürülmesi)

    -          Danışmanlık (başlayacak veya başlamış süreçlerde tasarım, yöntem, teknik çözüm, verimlilik ve maliyet tasarrufu konularında, restoran, otel, kafe ve muhtelif bayi noktaları için marka değeri arttırma danışmanlığı)

    Hizmet alanları
    • Mimarlık ve İç Mimarlık
    • İstanbul
    Şirket ödülleri
    • Arkiv Seçki – 2013 http://www.arkiv.com.tr/proje/metrans-ofis-ve-fabrika-binasi/2875
    • Denizli Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması – Satınalma http://kolokyum.com/yazi/satinalma_8__denizli_hukumet_konagi_mimari_projesi_ve_yakin_cevresi_kentsel_tasarim_projesi_yarismasi
    Adres
    34337 İstanbul
    Türkiye
    +90-5323741936
    Yasal mülkiyet

    SFG mimari Mimarlık Ltd. Şti.

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