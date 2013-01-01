SFG mimari olarak hem mimari proje , hem iç mimari proje+uygulama konusunda uzmanlaşmış bir ekibiz.Bizim için tasarım -ister büyük ölçekli bir site, ister sadece bir mobilya olsun-
bir bütündür ve aynı düşünce mekanizmaları içinde gerçekleşir.Eğer başarılıysak bunun sebebi bireyler ve kurumlarla empati kurabilmemiz ve hem ihtiyaç, hem de koşulları çok sistematik bir halde projeye yansıtmamızdır.
Hizmetlerimiz;
- Mimari Proje
- İç Mimari Proje
- Kurumsal Kimlik ve Konsept Tasarımı - (Banka, ofis, hazır ofis, kafe, restoran, vs.)
- Proje Yönetimi ve Kontrol: Büyük çaplı projelerde mimari ve mühendislik işlerinin (proje dahilinde) yürütülmesi, kontrolü ve kalite/bütçe denetimi, raporlanması
- Proje dışı belgeler - Proje ile beraber üretilmek üzere Keşif Maliyeti, Birim Fiyat Listeleri, Teknik Şartnameler
- İnşaat: Tüm ince yapı işleri (anahtar teslim uygulamaları, design&build, Fit Out)
- Bina dönüştürme ve yeni cephe tasarımı (mevcut binanızın yıkılmadan optimal maliyetle yenilenmesi veya farklı işlevli bir binaya dönüştürülmesi)
- Danışmanlık (başlayacak veya başlamış süreçlerde tasarım, yöntem, teknik çözüm, verimlilik ve maliyet tasarrufu konularında, restoran, otel, kafe ve muhtelif bayi noktaları için marka değeri arttırma danışmanlığı)
- Hizmet alanları
- Mimarlık ve İç Mimarlık
- İstanbul
- Şirket ödülleri
- Arkiv Seçki – 2013 http://www.arkiv.com.tr/proje/metrans-ofis-ve-fabrika-binasi/2875
- Denizli Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması – Satınalma http://kolokyum.com/yazi/satinalma_8__denizli_hukumet_konagi_mimari_projesi_ve_yakin_cevresi_kentsel_tasarim_projesi_yarismasi
- Adres
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34337 İstanbul
Türkiye
+90-5323741936
SFG mimari Mimarlık Ltd. Şti.