Mobilyam Fabrikadan

Yatak odası ,Yemek Odası,Koltuk Takımları tasarımlarıyla birbirinden farklı koleksiyonlar tasarlayan mobilyamfabrikadan.com; renkli ve kullanışlı yatak odalarıyla birlikte göz kamaştırıcı bir dizayna sahiptir. mobilyamfabrikadan modelleri tasarımları farklılığından, renk çeşitliliğine kadar pek çok ayrıntı bir arada bulunur. Mobilyalarda görülen modeller kimi zaman modern görünümdeyken, kimi zaman ise nostaljik görünümlü modellerden meydana gelmektedir.

Fiyatlarımız Neden Uygun ?

İşletmemiz,Türkiye'nin mobilya merkezi olarak tanınan inegöl'de bulunmaktadır.inegöl'de bulunan üretici firmalar toptan satış gerçekleştirerek türkiye'de bulunan mobilya mağazalarına ulaştırırlar.Mobilya satış mağazaları inegöl mobilya üreticilerinden satın aldıkları ürünleri maliyet fiyatlarının üstüne,mağaza giderlerini ve kar marjlarını ilave ederek parakende satışa sunarlar. Mobilyamfabrikadan.com mağaza giderlerini ortadan kaldırarak Online Mobilya Alışveriş sitesi olarak nihai tüketiciye direkt hizmet verir. Mobilyamfabrikadan.com inegöl'deki üretici firmaların yatak odası,yemek odası,koltuk takımları gibi mobilya'dair tüm ürünlerini direkt satışa sundugu için parakende fiyatları arasında %50 varan karlılık sağlar. Onlarca mobilya mağazası dolaşarak görebileceginiz inegöl mobilya ürünlerini bir tıkla inceleme avantajı ile birlikte kalite'den ödün vermeyen inegöl mobilyası ürünlerini en ekonomik fiyata satın alma imkanı sağlar

Ürünleri Nerede Görebilirim ?

Mobilyamatik.com inegöl mobilyası ürünlerini e-mağaza sistemi ile direkt ve sadece parakende satış yapan inegöl merkezli e-ticaret firmasıdır.satışa sunmuş oldugumuz ürünlerimizi yakından görmek istediginiz taktirde inegöl'deki satış büromuza gelebilir örnek ürünlerin oldugu tehşir alanımıza giderek modellerimizi inceleyebilirsiniz.Türkiye genelinde bir çok mağaza kalite bakımından üstün oldugu için inegöl'deki üretici firmalarlardan ürün tedarik ederler. bizde inegöl'deki üreticilerden ürün tedarik ettigimiz için aynı ürünleri tesadüf eseri görebilirsiniz.bu tür raslantılar olabilir aramızdaki fark sadece fiyatlardır. Ürünleri görmek üzere gelmeden önce sitemizde bulunan ilginizi çeken ve görmek istediginiz modelleri not etmeniz size kısa sürede yardımcı olma imkanı verecektir.Sitemizde 20-25 mağaza'da sergilenecek kadar çok ürün oldugu için tamamını tehşir etme şansımız bulunmamaktadır,görmek istediginiz model tehşir mağazamızda bulunmayanları satiş temsilcimiz tarafından anlaşmalı oldugumuz diğer mağazalarda gösterilecektir.Gelmeden önce randevu almanız önerilir.

Nasıl Sipariş Verebilirm ?

1- Sitemizden hesap oluşturarak veya misafir alışverişi bölümünden siparişinizi verebilirsiniz.

2- Siparişini doğrudan telefon ile vermek istiyorsanız ürün teslimatına kadar birebir size özel müşteri temsilci ile görüşebilir, siparişiniz hakkında bilgi alabilir.ürün teslimatı dahil tek bir kişi ile işleminizi tamamlarsınız.Size özel müşteri temsilcisi atamamızın en büyük nedeni satın almak istediğiniz üründe yapmak istediğiniz değişiklikler için ( renk- şekil - modül ekleme vb) üretim , stok durumu, ürün kalite kontrol , teslimat sürecinde sizlere daha iyi hizmet vermek ve hiçbir hatayla sizleri karşı karşıya bırakmamaktır. Size atanan müşteri temsilciniz ile aklınıza takılan ve sormak istediginiz tüm sorular için temsilcinizin gsm numarasından ulaşabilirsiniz.