HAKKIMIZDA





1995 yılında Bursa da kurulan LİDER ŞÖMİNE olarak evinizin

göz odağı olan ayrıca ısıtma sistemi olarak çalışmalarını 24 yıllık tecrübeye

sahip personelimizle profesyonel bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.





Çalışma şeklimizle fark yaratıyoruz!





Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultusunda evinizin ihtiyacı olan doğru çözümü

uygun maliyetle sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız ve söz

verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, çalışmamız için gerekli ekipmanı sürekli

yanımızda taşıyarak gereksiz zaman kayıplarını önlüyoruz. İşleri büyük / küçük

diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz. Yaptığımız işlerin arkasında duruyor,

montaj sonrası sorularınızı yanıtlıyor, gerektiğinde müdahale ederek mağdur

olmanızı önlüyor, mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki

başarı yapılan iş sayısında değil hakkıyla yapılan iş sonucu memnun

müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir.





Sizleri mağazamıza bekliyoruz !





Bursa Ürünlü

mahallesi İzmir yolu caddesi no : 439 /A

mağazamız’da siz değerli müşterilerimizi karşılıyoruz mağazamızda bulunan

‘’ 46 ‘’ adet kurulu şömine modeli ile siz değerli müşterilerimiz ile

fikir alışverişi yapıyoruz. Aynı zamanda proje , çizim veya bir fotoğraf

görseli olan ugulamaları sorunsuz bir şekilde mermer atölyemizde işliyoruz

sonrasında müşterimizin evine montajını gerçekleştiriyoruz , Şömine

uygulamaları dışında mutfak tezgahı, mermer basamak, döşeme , denizlik

işlerinide yapıyoruz









BURSALİDER ŞÖMİNE





Ürünlü mah. İzmiryolu cad. No: 439/A

NİLÜFER/BURSA





0224.242 17 70





0532 554 62 01 Mehmet ÇAM





www.bursalidersomine.com





www.burlidersomine.com





www.lidersomine.com





İnstagram :

@lidersomine ( güncel uygulamalarımız ve mağazamızdan fotoğraflar )





Facebook :

Liderşömine&mutfak











