HAKKIMIZDA
1995 yılında Bursa da kurulan LİDER ŞÖMİNE olarak evinizin
göz odağı olan ayrıca ısıtma sistemi olarak çalışmalarını 24 yıllık tecrübeye
sahip personelimizle profesyonel bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.
Çalışma şeklimizle fark yaratıyoruz!
Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultusunda evinizin ihtiyacı olan doğru çözümü
uygun maliyetle sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız ve söz
verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, çalışmamız için gerekli ekipmanı sürekli
yanımızda taşıyarak gereksiz zaman kayıplarını önlüyoruz. İşleri büyük / küçük
diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz. Yaptığımız işlerin arkasında duruyor,
montaj sonrası sorularınızı yanıtlıyor, gerektiğinde müdahale ederek mağdur
olmanızı önlüyor, mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki
başarı yapılan iş sayısında değil hakkıyla yapılan iş sonucu memnun
müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir.
Sizleri mağazamıza bekliyoruz !
Bursa Ürünlü
mahallesi İzmir yolu caddesi no : 439 /A
mağazamız’da siz değerli müşterilerimizi karşılıyoruz mağazamızda bulunan
‘’ 46 ‘’ adet kurulu şömine modeli ile siz değerli müşterilerimiz ile
fikir alışverişi yapıyoruz. Aynı zamanda proje , çizim veya bir fotoğraf
görseli olan ugulamaları sorunsuz bir şekilde mermer atölyemizde işliyoruz
sonrasında müşterimizin evine montajını gerçekleştiriyoruz , Şömine
uygulamaları dışında mutfak tezgahı, mermer basamak, döşeme , denizlik
işlerinide yapıyoruz
BURSALİDER ŞÖMİNE
Ürünlü mah. İzmiryolu cad. No: 439/A
NİLÜFER/BURSA
0224.242 17 70
0532 554 62 01 Mehmet ÇAM
İnstagram :
@lidersomine ( güncel uygulamalarımız ve mağazamızdan fotoğraflar )
Facebook :
Liderşömine&mutfak
- Hizmetler
- ŞÖMİNE
- SOMİNE
- BARBEKÜ
- MERMER
- MUTFAKTEZGAHI
- MERMER İŞCİLİGİ
- Hizmet alanları
- ŞÖMİNE, MERMER, ve BURSA
- Adres
-
ÜRÜNLÜ MAHALLESİ İZMİRYOLU CADDESİ NO : 439 NİLÜFER / BURSA
16110 Bursa
Türkiye
+90-5436181607 www.lidersomine.com
HAKKIMIZDA
1995 yılında Bursa da kurulan LİDER ŞÖMİNE olarak evinizin
göz odağı olan ayrıca ısıtma sistemi olarak çalışmalarını 24 yıllık tecrübeye
sahip personelimizle profesyonel bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.
Çalışma şeklimizle fark yaratıyoruz!
Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultusunda evinizin ihtiyacı olan doğru çözümü
uygun maliyetle sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız ve söz
verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, çalışmamız için gerekli ekipmanı sürekli
yanımızda taşıyarak gereksiz zaman kayıplarını önlüyoruz. İşleri büyük / küçük
diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz. Yaptığımız işlerin arkasında duruyor,
montaj sonrası sorularınızı yanıtlıyor, gerektiğinde müdahale ederek mağdur
olmanızı önlüyor, mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki
başarı yapılan iş sayısında değil hakkıyla yapılan iş sonucu memnun
müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir.
Sizleri mağazamıza bekliyoruz !
Bursa Ürünlü
mahallesi İzmir yolu caddesi no : 439 /A
mağazamız’da siz değerli müşterilerimizi karşılıyoruz mağazamızda bulunan
‘’ 46 ‘’ adet kurulu şömine modeli ile siz değerli müşterilerimiz ile
fikir alışverişi yapıyoruz. Aynı zamanda proje , çizim veya bir fotoğraf
görseli olan ugulamaları sorunsuz bir şekilde mermer atölyemizde işliyoruz
sonrasında müşterimizin evine montajını gerçekleştiriyoruz , Şömine
uygulamaları dışında mutfak tezgahı, mermer basamak, döşeme , denizlik
işlerinide yapıyoruz
BURSALİDER ŞÖMİNE
Ürünlü mah. İzmiryolu cad. No: 439/A
NİLÜFER/BURSA
0224.242 17 70
0532 554 62 01 Mehmet ÇAM
İnstagram :
@lidersomine ( güncel uygulamalarımız ve mağazamızdan fotoğraflar )
Facebook :
Liderşömine&mutfak