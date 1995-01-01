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LİDER ŞÖMİNE
Şömineler Bursa
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (10)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • LİDER ŞÖMİNE , LİDER ŞÖMİNE LİDER ŞÖMİNE İç Dekorasyon
    LİDER ŞÖMİNE
    ORTA ŞÖMİNE , LİDER ŞÖMİNE LİDER ŞÖMİNE İç Dekorasyon
    ORTA ŞÖMİNE , LİDER ŞÖMİNE LİDER ŞÖMİNE İç Dekorasyon
    ORTA ŞÖMİNE , LİDER ŞÖMİNE LİDER ŞÖMİNE İç Dekorasyon
    ORTA ŞÖMİNE

    HAKKIMIZDA


    1995 yılında Bursa da  kurulan LİDER ŞÖMİNE  olarak evinizin

    göz odağı olan ayrıca ısıtma sistemi olarak çalışmalarını 24 yıllık tecrübeye

    sahip personelimizle profesyonel bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.


    Çalışma şeklimizle fark yaratıyoruz!


    Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultusunda evinizin ihtiyacı olan doğru çözümü

    uygun maliyetle sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız ve söz

    verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, çalışmamız için gerekli ekipmanı sürekli

    yanımızda taşıyarak gereksiz zaman kayıplarını önlüyoruz. İşleri büyük / küçük

    diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz. Yaptığımız işlerin arkasında duruyor,

    montaj sonrası sorularınızı yanıtlıyor, gerektiğinde müdahale ederek mağdur

    olmanızı önlüyor, mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki

     başarı yapılan iş sayısında değil hakkıyla yapılan iş sonucu memnun

    müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir.


    Sizleri mağazamıza bekliyoruz !


    Bursa Ürünlü

    mahallesi İzmir yolu caddesi no : 439 /A

     mağazamız’da siz değerli müşterilerimizi karşılıyoruz mağazamızda bulunan

    ‘’ 46 ‘’ adet kurulu şömine  modeli ile siz değerli müşterilerimiz ile

    fikir alışverişi yapıyoruz. Aynı zamanda proje , çizim veya bir fotoğraf

    görseli olan ugulamaları sorunsuz bir şekilde mermer atölyemizde işliyoruz

    sonrasında müşterimizin evine montajını gerçekleştiriyoruz , Şömine

    uygulamaları dışında mutfak tezgahı, mermer basamak, döşeme , denizlik

    işlerinide yapıyoruz


     


    BURSALİDER ŞÖMİNE


    Ürünlü mah. İzmiryolu cad. No: 439/A

    NİLÜFER/BURSA


    0224.242 17 70


    0532 554 62 01 Mehmet ÇAM


    www.bursalidersomine.com


    www.burlidersomine.com


    www.lidersomine.com


    İnstagram :

    @lidersomine ( güncel uygulamalarımız ve mağazamızdan fotoğraflar  )


    Facebook :

    Liderşömine&mutfak




       

    Hizmetler
    • ŞÖMİNE
    • SOMİNE
    • BARBEKÜ
    • MERMER
    • MUTFAKTEZGAHI
    • MERMER İŞCİLİGİ
    Hizmet alanları
    ŞÖMİNE, MERMER, ve BURSA
    Adres
    ÜRÜNLÜ MAHALLESİ İZMİRYOLU CADDESİ NO : 439 NİLÜFER / BURSA
    16110 Bursa
    Türkiye
    +90-5436181607 www.lidersomine.com
    Yasal mülkiyet

    HAKKIMIZDA


    1995 yılında Bursa da  kurulan LİDER ŞÖMİNE  olarak evinizin

    göz odağı olan ayrıca ısıtma sistemi olarak çalışmalarını 24 yıllık tecrübeye

    sahip personelimizle profesyonel bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.


    Çalışma şeklimizle fark yaratıyoruz!


    Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultusunda evinizin ihtiyacı olan doğru çözümü

    uygun maliyetle sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız ve söz

    verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, çalışmamız için gerekli ekipmanı sürekli

    yanımızda taşıyarak gereksiz zaman kayıplarını önlüyoruz. İşleri büyük / küçük

    diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz. Yaptığımız işlerin arkasında duruyor,

    montaj sonrası sorularınızı yanıtlıyor, gerektiğinde müdahale ederek mağdur

    olmanızı önlüyor, mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki

     başarı yapılan iş sayısında değil hakkıyla yapılan iş sonucu memnun

    müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir.


    Sizleri mağazamıza bekliyoruz !


    Bursa Ürünlü

    mahallesi İzmir yolu caddesi no : 439 /A

     mağazamız’da siz değerli müşterilerimizi karşılıyoruz mağazamızda bulunan

    ‘’ 46 ‘’ adet kurulu şömine  modeli ile siz değerli müşterilerimiz ile

    fikir alışverişi yapıyoruz. Aynı zamanda proje , çizim veya bir fotoğraf

    görseli olan ugulamaları sorunsuz bir şekilde mermer atölyemizde işliyoruz

    sonrasında müşterimizin evine montajını gerçekleştiriyoruz , Şömine

    uygulamaları dışında mutfak tezgahı, mermer basamak, döşeme , denizlik

    işlerinide yapıyoruz


     


    BURSALİDER ŞÖMİNE


    Ürünlü mah. İzmiryolu cad. No: 439/A

    NİLÜFER/BURSA


    0224.242 17 70


    0532 554 62 01 Mehmet ÇAM


    www.bursalidersomine.com


    www.burlidersomine.com


    www.lidersomine.com


    İnstagram :

    @lidersomine ( güncel uygulamalarımız ve mağazamızdan fotoğraflar  )


    Facebook :

    Liderşömine&mutfak




       

    Değerlendirmeler

    Sadi Yıldırım
    Kaliteli ve işinde uzman firma
    yaklaşık 1 yıl önce
    Özcan Tunalı
    Kaliteli süper somine
    yaklaşık 1 yıl önce
    yusuf cam
    Tecrübeli firma
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 10 değerlendirmelerini göster
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