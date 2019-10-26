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Orby İnşaat Mimarlık
İnşaat Şirketleri İzmir, Türkiye
Genel Bakış 9Projeler (9) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Arvalya Peyzaj Ve Çevre Düzenlemesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık Ön avlu
    Arvalya Peyzaj Ve Çevre Düzenlemesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık Ön avlu
    Arvalya Peyzaj Ve Çevre Düzenlemesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık Ön avlu
    +14
    Arvalya Peyzaj Ve Çevre Düzenlemesi
    Villa Dış Cephe Yenileme Projesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık
    Villa Dış Cephe Yenileme Projesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık
    Villa Dış Cephe Yenileme Projesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık
    +11
    Villa Dış Cephe Yenileme Projesi
    Çarşı Daire Yenileme Projesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık Modern Banyo Seramik Gri
    Çarşı Daire Yenileme Projesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık Yatak OdasıIşıklandırma Ahşap Ahşap rengi
    Çarşı Daire Yenileme Projesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık
    +18
    Çarşı Daire Yenileme Projesi
    Özder Apartmanı Projemiz, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık Apartman Beton Beyaz
    Özder Apartmanı Projemiz, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık Apartman Beton Beyaz
    Özder Apartmanı Projemiz, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık Küçük Mutfak Granit Siyah
    +1
    Özder Apartmanı Projemiz
    Loca Efes Projesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık Apartman Beton Bej
    Loca Efes Projesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık Apartman Beton Bej
    Loca Efes Projesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık Modern Oturma Odası Beton Bej
    +11
    Loca Efes Projesi
    Ofis Yenileme Projesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık
    Ofis Yenileme Projesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık
    Ofis Yenileme Projesi, Orby İnşaat Mimarlık Orby İnşaat Mimarlık
    +15
    Ofis Yenileme Projesi
    Hepsini göster: 9 proje

    Herkesin sahip olmak istediği ev hayali vardır; içinde kendini bulabileceği, huzurla yaşayabileceği... ORBY İnşaat Mimarlık olarak, 2015 yılında bu hayalleri görerek yola çıktık. Yegane amacımız, insanları hayallerine kavuşturmaktı. Bu amacımızı yerine getirebilmek için, "inşaatta kalite" diyerek var gücüyle çalıştık. Her geçen gün biraz daha büyürken, kendimize referans olarak yalnızca müşterilerinin yüzündeki gülümsemeyi aldık. Bu anlayışı, eğitimli idari ve teknik kadromuzla birleştirerek İzmir, Aydın ve çevresinde bir çok inşaat ve bakım onarım işlerini gerçekleştirdik. Ayrıca kendi ürettiğimiz konut projelerinin de inşa faaliyetlerini yürüterek, sektörde enlerden olma yolunda çalışmaya devam ediyoruz.

    Neler Yapıyoruz?

    10.000 m²'den fazla inşaat tecrübemiz ile;

    Konut Projeleri, Taahhüt, Dış cephe mantolama/yenileme, Çatı sistemleri, Ev/Mağaza İç Dizayn ve Uygulama, gibi sektörel alanlarda faaliyet göstermekteyiz.

    Kalite Politikamız

    Sunduğumuz kaliteli, etkin hizmetlerimiz ile bugün; ülkemizde faaliyet gösteren seçkin ve tercih edilen hizmet kuruluşlarından biri olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Hem ulaştığımız kitle hem de takım arkadaşlarımız arasında sinerjiyi yaratabilmek için benimsediğimiz değerler;

    • Müşterilerimizin kalite, fiyat, teslim süresi ve yüksek standartlardaki beklentilerini sorunsuz bir şekilde karşılamak
    • Kalite yönetimi süreçleri kapsamında müşterilerimize ve sektöre doğru yanıtlar sunmak
    • Zamanı iyi kullanıp, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler doğrultusunda standart bir kalite yönetimi politikası yürütmek
    • Tüm çalışanlarımızın şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımına teşvik edici kalite yönetim modelleri oluşturmaktır.

    Hedeflerimiz

    Çağımızın gerektirdiği modern çalışma yöntemlerimiz, nitelikli personel seçimimiz ve eğitimlerimizle yapılan işlerin, kullanılan malzeme ve ekipmanın kalitesini pozitif bir ivmeyle sürekli geliştirerek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını kesintisiz tespit edip, en iyi şekilde cevaplayarak, zaman ve enerjilerini asıl faaliyet alanlarına yöneltmelerine yardımcı olmak ve katkıda bulunmaktır. 

    Hizmetler
    • Yenileme
    • Dekorasyon
    • Taahhüt
    • Dış cephe Mantolama
    • Çatı Yenileme
    • Konut İmalatı
    • Tadilat
    • Mimari Tasarım
    • Proje
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    Aydın ve İzmir
    Adres
    5207 sokak No:5 Selçuk
    35920 İzmir, Türkiye
    Türkiye
    +90-2328925055 orby.com.tr

    Değerlendirmeler

    Burak Şahin Burak Şahin
    Orbay bey işinde profesyonel bir kişi.Onunla çalışmaktan çok büyük keyif aldım.
    2 yıldan fazla önce
    Düzenle
    Yigit Ferlice Yigit Ferlice
    Ev içi tadilatta gerçek beklentimin çok üzerinde işçilik ve duruş sağladı Teşekkür ederim.
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Haziran 2019
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    mcanirmak
    Özder Apartmanında Yerden Isıtma, Otomatik Panjurlu Lüks daire mükemmel. işçilik 1. sınıf Tasarım ve Görsel özenle dizayn edilmiş.
    yaklaşık 3 yıl önce
    Proje tarihi: Nisan 2019
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