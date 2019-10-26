Herkesin sahip olmak istediği ev hayali vardır; içinde kendini bulabileceği, huzurla yaşayabileceği... ORBY İnşaat Mimarlık olarak, 2015 yılında bu hayalleri görerek yola çıktık. Yegane amacımız, insanları hayallerine kavuşturmaktı. Bu amacımızı yerine getirebilmek için, "inşaatta kalite" diyerek var gücüyle çalıştık. Her geçen gün biraz daha büyürken, kendimize referans olarak yalnızca müşterilerinin yüzündeki gülümsemeyi aldık. Bu anlayışı, eğitimli idari ve teknik kadromuzla birleştirerek İzmir, Aydın ve çevresinde bir çok inşaat ve bakım onarım işlerini gerçekleştirdik. Ayrıca kendi ürettiğimiz konut projelerinin de inşa faaliyetlerini yürüterek, sektörde enlerden olma yolunda çalışmaya devam ediyoruz.

Neler Yapıyoruz?

10.000 m²'den fazla inşaat tecrübemiz ile;

Konut Projeleri, Taahhüt, Dış cephe mantolama/yenileme, Çatı sistemleri, Ev/Mağaza İç Dizayn ve Uygulama, gibi sektörel alanlarda faaliyet göstermekteyiz.

Kalite Politikamız

Sunduğumuz kaliteli, etkin hizmetlerimiz ile bugün; ülkemizde faaliyet gösteren seçkin ve tercih edilen hizmet kuruluşlarından biri olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Hem ulaştığımız kitle hem de takım arkadaşlarımız arasında sinerjiyi yaratabilmek için benimsediğimiz değerler;

Müşterilerimizin kalite, fiyat, teslim süresi ve yüksek standartlardaki beklentilerini sorunsuz bir şekilde karşılamak

Kalite yönetimi süreçleri kapsamında müşterilerimize ve sektöre doğru yanıtlar sunmak

Zamanı iyi kullanıp, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler doğrultusunda standart bir kalite yönetimi politikası yürütmek

Tüm çalışanlarımızın şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımına teşvik edici kalite yönetim modelleri oluşturmaktır.

Hedeflerimiz

Çağımızın gerektirdiği modern çalışma yöntemlerimiz, nitelikli personel seçimimiz ve eğitimlerimizle yapılan işlerin, kullanılan malzeme ve ekipmanın kalitesini pozitif bir ivmeyle sürekli geliştirerek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını kesintisiz tespit edip, en iyi şekilde cevaplayarak, zaman ve enerjilerini asıl faaliyet alanlarına yöneltmelerine yardımcı olmak ve katkıda bulunmaktır.