Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

Çağın Ofis ve Büro Mobilyaları 1970 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne 7000 m2 üretim tesisi, 6 satış mağazası ( Masko, Modoko, Maltepe, Çağlayan, Ankara, İzmir ), yurtiçi ve yurtdışı bayilikleri bulunmaktadır. Kamu kuruluşlarından hastanelere, eğitim kurumlarından otel ve özel kurululuşlara mimari proje çözümleri sunmaktadır.