현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 24Projeler (24) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Gülen Göz Hastanesi Ofis Projesi, Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Gülen Göz Hastanesi Ofis Projesi
    Medar Sağlık Ofis Projesi, Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Medar Sağlık Ofis Projesi
    Parlak Hukuk Bürosu Ofis Projesi, Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Parlak Hukuk Bürosu Ofis Projesi
    Balcı Hukuk Bürosu Ofis Projesi, Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Balcı Hukuk Bürosu Ofis Projesi
    Reform Grup Ofis Projesi, Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Reform Grup Ofis Projesi
    Global Residence Ofis Projesi, Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Global Residence Ofis Projesi
    Hepsini göster: 24 proje

    Çağın Ofis ve Büro Mobilyaları 1970 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne 7000 m2 üretim tesisi, 6 satış mağazası ( Masko, Modoko, Maltepe, Çağlayan, Ankara, İzmir ), yurtiçi ve yurtdışı bayilikleri bulunmaktadır. Kamu kuruluşlarından hastanelere, eğitim kurumlarından otel ve özel kurululuşlara mimari proje çözümleri sunmaktadır.

    Hizmetler
    Ofis Mobilya, Büro Mobilya, ve mimari projeler
    Hizmet alanları
    YURTİÇİ VE YURT DIŞI
    Adres
    Akçaburgaz Mah. 3106 Sk. No: 8 Esenyurt
    34522 Istanbul
    Türkiye
    +90-5050664280 www.caginburo.com

    Değerlendirmeler

    Mine Aşık
    Yeni klinik açıyoruz ofis masasi siparişi verdik. Kısa sürede teslim edildi. Ancak istediğimiz renkle alakası yok. Katalog çekimlerinin doğru olmayacağını düşünerek gerçek foto istedik. İçimize sindi sipariş verdik gelen ürün bambaşka renkte. Bir de dalga geçer gibi spot ışığından öyle görülmüştur diye aciklama yapiyorlar. Fotoları ekliyorum. Siz karar verin spot ışığımı kandirilma mı? Bu arada değişim istediğimizde %35kesinti oluyor. Kalite olarak bir şey diyemem ama bir daha tercih etmeyeceğim kesin
    4 ay önce
    Adem R.
    Adam Rabadanov 😊 👍👍👍 Fabrika süper
    12 ay önce
    Şeyma izci
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element