Çağın Büro Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

Çağın Ofis ve Büro Mobilyaları 1970 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne 7000 m2 üretim tesisi, 6 satış mağazası ( Masko, Modoko, Maltepe, Çağlayan, Ankara, İzmir ), yurtiçi ve yurtdışı bayilikleri bulunmaktadır. Kamu kuruluşlarından hastanelere, eğitim kurumlarından otel ve özel kurululuşlara mimari proje çözümleri sunmaktadır.
- Hizmetler
- Ofis Mobilya, Büro Mobilya, ve mimari projeler
- Hizmet alanları
- YURTİÇİ VE YURT DIŞI
- Adres
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Akçaburgaz Mah. 3106 Sk. No: 8 Esenyurt
34522 Istanbul
Türkiye
+90-5050664280 www.caginburo.com