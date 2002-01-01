Luxev Mobilya

2002 Yılından bu yana gelişen tecrübesi ve başarıları ile mobilya sektöründe Türkiye'nin ve Dünyanın saygın markaları arasına girmeyi hedefleyen LUXEV MOBİLYA Türkiye’nin mobilya şehri İnegöl de 24.000 m2 açık üzerinde kurulu 17000 m2 kapalı alanda üretimine devam etmektedir. Tüketici memnuniyetini, kalite ve sağlamlığı, her bütçeye uygun fiyatlarla sunmayı olmazsa olmaz felsefesi kabul eden firmamız yüksek üretim kapasitesi ve uzman kadrosu ile ürettiği ürünlere iki yıl garanti vermektedir. LUXEV markası altında yemek ve yatak odası takımları ,oturma grupları, sehpalar üreten firmamızın ayrıca Ünite Dünyası markası altında duvar üniteleri üretmektedir.Bu zamana kadar yurtiçi ve yurtdışında katılmış olduğumuz fuarlar ve yılların tecrübesi ile müşteri portföyünü sürekli gelişime açık tutan firmamız yurt içinde 1000'e yakın satış mağazasında, yurt dışında ise 50 ülkeye hizmet vermektedir.