GÖKÇE Ferforje

Müşterilerimizin tüm demir doğrama ve ferforje ihtiyaçlarına en kısa sürede, estetik, ekonomik ve güvenli çözümler sunmak için yaklaşık 30 senedir sürekli kendimizi yenileyerek ama ilk gün ki heyecan ile çalışmaktayız.
- Hizmetler
- demir doğrama
- FERFORJE
- ferforje güvenlik çitleri
- duvar üstü korkuluk
- cam korkuluğu
- balkon korkuluğu
- fransız balkon korkuluğu
- trapez sac cephe kaplama
- çelik konstrüksiyon
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- Hizmet alanları
- İstanbul ve çevre iller
- istanbul
- Adres
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Düğmeciler Mahallesi Galip Özger Caddesi No:34
34140 Istanbul
Türkiye
+90-2125760708 www.gokcefefoje.com