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GÖKÇE Ferforje
Demircilik Istanbul
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Değerlendirmeler (1)
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    • Müşterilerimizin tüm demir doğrama ve ferforje ihtiyaçlarına en kısa sürede, estetik, ekonomik ve güvenli çözümler sunmak için yaklaşık 30 senedir sürekli kendimizi yenileyerek ama ilk gün ki heyecan ile çalışmaktayız.

    Hizmetler
    • demir doğrama
    • FERFORJE
    • ferforje güvenlik çitleri
    • duvar üstü korkuluk
    • cam korkuluğu
    • balkon korkuluğu
    • fransız balkon korkuluğu
    • trapez sac cephe kaplama
    • çelik konstrüksiyon
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • İstanbul ve çevre iller
    • istanbul
    Adres
    Düğmeciler Mahallesi Galip Özger Caddesi No:34
    34140 Istanbul
    Türkiye
    +90-2125760708 www.gokcefefoje.com

    Değerlendirmeler

    ali unver
    Ferforje ve demir işleriniz itina ile yapılır
    3 ay önce
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