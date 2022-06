Bay Mobilya, Bay gruop San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin tescilli markasıdır. Şirketimiz 1990 yılında koru yapi gruop olarak 50.000 TL sermaye ile inşaat sektöründe yapı malzemeleri satışı yapmak ve proje mimarlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur. 2009 yılına kadar kendini geliştirerek, hızla büyüme kat edip Bay gruop San. ve Tic. Ltd. Şti .'ni kurmuş ve kendi adına toplu konut inşa etmeye başlamıştır. Bu alanda kendini geliştirmiş, 2010 yılından itibaren inşa ettiği binaların mobilya işlerini yapmak üzere kendi mobilya atölyesini kurmuştur. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bu alanda da büyüme kat etmiş, sektördeki inşaat firmalarına da mobilya işleri yapmaya başlamıştır. 2015 yılına gelindiğinde 1.100.000 TL ödenmiş sermayesi ile Bay Mobilya markasını tescil ettirip, 2000 m2 kapalı alanda fabrikasını kurmuştur. Atölyecilikten fabrika sistemine geçmiş;toplu konut projelerine mutfak dolabı, banyo dolabı, portmanto, oda kapıları üretim ve montaj ayrıca; ebatlama, kenar bantlama, orman ürünleri ve mobilya aksesuarları satış ve pazarlama işleri yapmaktadır. Firmamız 1 m2`den 500.000 m2`ye her türlü büyüklükteki toplu konut projelerini, kalite anlayışı ve mükemmeliyetçi yaklaşımıyla, edindiği bilgi birikimi ve iş tecrübelerini uzman mimari kadrosu ile ayrım yapmaksızın üstlendiği her projeye uygulayarak, sektöründe ihtiyaç duyulan tüm teknik ve pratik çözümleri sunmaya özen göstermektedir.Çağın gereği olarak gelişen teknoloji ve ürünlerin daha iyi algılanması, uygulama teknikleri ile yeni ürünlerin tanıtılması için hizmet içi eğitimi ön planda tutmaktadır. Çalışmış olduğu sektörde Türkiye' nin lider markalarından bir çoğunun bayisi olan firmamız, malzeme ve işçilik kalitesi ile konusunda iddialı olmanın haklı gururunu taşımaktadır. İş güvenliği konusunda son derece hassas davranarak, tüm çalışanlarının çalışma esnasında gerekli güvenlik önlemlerini almasını sağlayıp, yaptığı işi insan hayatına verdiği değerle de ortaya koyar.

Hizmetler Mobilyada Mimari hizmetler

Mimarlık

Mutfak dolabı

Oda Kapısı

Portmanto

Parke

Lake mutfak Hizmet alanları İstanbul Gebze Edirne Tekirdağ İzmit Yalova

İstanbul, Türkiye Adres TALATPAŞA MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ 3/A NO:1 Esenyurt

34510 İstanbul, Türkiye

Türkiye

+90-5324753363 www.baymobilya.net