Locca Design

LoccaDesign, 2010’lu yılların başından itibaren
insanların temel ihtiyaçları doğrultusunda güvenli, konforlu, çevreci ve
teknolojiyi içinde barındıran yaşam alanları geliştirmiş olup, kent içi
ve kent çevresinde gelişmekte olan yeni yerleşim birimlerinde önemli
projelere imza atmıştır. İstikrarını kurulduğu günden bugüne kadar emin
ve güvenilir adımlarla devam ettirmektedir.
Sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerine
daha nitelikli hizmet verebilmek, müşteri memnuniyetini yükseltmek,
sektöre ve ülkemiz ekonomisine artı değer katmak LoccaDesign ve çalışanlarının temel prensipleridir.
LoccaDesign ailesi olarak, müşteri memnuniyetini
esas alan proaktif bir ekip olmanın gururunu yaşamaktayız.
Kuruluşumuzdan bugüne kadar bizi özel kılan ve müşteri tercihinin
artmasını sağlayan tek anahtarın sizi dinlemek, anlamak ve sizi yüksek
kalitede hizmet vermek olduğunu biliyoruz.
LoccaDesign, gelişen teknolojilere bağlı olarak özel
yaşam alanları, toplu konutlar, ticari ve sosyal alanlar, endüstriyel
tesisler, sağlık ve eğitim yerleşkeleri, yönetim merkezleri ve her türlü
çalışmada yer alan inşaat taahhüttü yapmaktadır.
LoccaDesign,olarak projelerimizde güçlü ve sağlam adımlarla çalışmaya devam etmekteyiz.
- Hizmetler
- Dizayn
- Dekorasyon
- Tasarım
- Mimarlık
- İç Mimarlık
- Projelendirme
- Butik Tasarımlar
- Hizmet alanları
- Özel Yaşam Alanları
- Özel Çalışma Alanları
- Villa
- Görselleştirme ve Dizayn.
- Adres
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Mimar Sinan Cd. No:61
34782 İstanbul
Türkiye
+90-5076266474 www.loccadesign.com