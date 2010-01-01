Locca Design

LoccaDesign, 2010’lu yılların başından itibaren

insanların temel ihtiyaçları doğrultusunda güvenli, konforlu, çevreci ve

teknolojiyi içinde barındıran yaşam alanları geliştirmiş olup, kent içi

ve kent çevresinde gelişmekte olan yeni yerleşim birimlerinde önemli

projelere imza atmıştır. İstikrarını kurulduğu günden bugüne kadar emin

ve güvenilir adımlarla devam ettirmektedir.

Sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerine

daha nitelikli hizmet verebilmek, müşteri memnuniyetini yükseltmek,

sektöre ve ülkemiz ekonomisine artı değer katmak LoccaDesign ve çalışanlarının temel prensipleridir.

LoccaDesign ailesi olarak, müşteri memnuniyetini

esas alan proaktif bir ekip olmanın gururunu yaşamaktayız.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar bizi özel kılan ve müşteri tercihinin

artmasını sağlayan tek anahtarın sizi dinlemek, anlamak ve sizi yüksek

kalitede hizmet vermek olduğunu biliyoruz.

LoccaDesign, gelişen teknolojilere bağlı olarak özel

yaşam alanları, toplu konutlar, ticari ve sosyal alanlar, endüstriyel

tesisler, sağlık ve eğitim yerleşkeleri, yönetim merkezleri ve her türlü

çalışmada yer alan inşaat taahhüttü yapmaktadır.

LoccaDesign,olarak projelerimizde güçlü ve sağlam adımlarla çalışmaya devam etmekteyiz.



































