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Locca Design
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
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Projeler

Yeni proje
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    • Ofis, Locca Design Locca Design Ofis Alanları & Mağazalar
    Ofis
    Altın Oda, Locca Design Locca Design Ticari alanlar Gümüş/Altın
    Altın Oda, Locca Design Locca Design Ticari alanlar Gümüş/Altın Altın Sarısı
    Altın Oda

    LoccaDesign, 2010’lu yılların başından itibaren

    insanların temel ihtiyaçları doğrultusunda güvenli, konforlu, çevreci ve

    teknolojiyi içinde barındıran yaşam alanları geliştirmiş olup, kent içi

    ve kent çevresinde gelişmekte olan yeni yerleşim birimlerinde önemli

    projelere imza atmıştır. İstikrarını kurulduğu günden bugüne kadar emin

    ve güvenilir adımlarla devam ettirmektedir.

    Sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerine

    daha nitelikli hizmet verebilmek, müşteri memnuniyetini yükseltmek,

    sektöre ve ülkemiz ekonomisine artı değer katmak LoccaDesign ve çalışanlarının temel prensipleridir.

    LoccaDesign ailesi olarak, müşteri memnuniyetini

    esas alan proaktif bir ekip olmanın gururunu yaşamaktayız.

    Kuruluşumuzdan bugüne kadar bizi özel kılan ve müşteri tercihinin

    artmasını sağlayan tek anahtarın sizi dinlemek, anlamak ve sizi yüksek

    kalitede hizmet vermek olduğunu biliyoruz.

    LoccaDesign, gelişen teknolojilere bağlı olarak özel

    yaşam alanları, toplu konutlar, ticari ve sosyal alanlar, endüstriyel

    tesisler, sağlık ve eğitim yerleşkeleri, yönetim merkezleri ve her türlü

    çalışmada yer alan inşaat taahhüttü yapmaktadır.

    LoccaDesign,olarak projelerimizde güçlü ve sağlam adımlarla çalışmaya devam etmekteyiz.










    Hizmetler
    • Dizayn
    • Dekorasyon
    • Tasarım
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • Projelendirme
    • Butik Tasarımlar
    Hizmet alanları
    • Özel Yaşam Alanları
    • Özel Çalışma Alanları
    • Villa
    • Görselleştirme ve Dizayn.
    Adres
    Mimar Sinan Cd. No:61
    34782 İstanbul
    Türkiye
    +90-5076266474 www.loccadesign.com

    Değerlendirmeler

    Erdem Balaban
    2 proje çalıştık. Çok memnun kaldım. Tavsiye ederim.
    7 ay önce
    erdinç Molla
    Ufak tefek aksilikler olsa da çözüm odaklı, kaliteli iş. Teşekkürler.
    7 ay önce
    Elif Turpcu
    Kaliteli ve özenli iş yapan muhteşem bir ekip. Teşekkürler Locca Design.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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