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turhan şömine
Şömineler Sakarya
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Projeler

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    • turhan şömine, turhan şömine turhan şömine İç Dekorasyon
    turhan şömine, turhan şömine turhan şömine İç Dekorasyon
    turhan şömine, turhan şömine turhan şömine İç Dekorasyon
    +5
    turhan şömine

    Turhan Şömine olarak firmamız, şömine, barbekü ve taş dekorasyon alanlarında faaliyet göstermektedir.siz değerli müşterilerimize huzuru , sıcaklığı ve doğal bir görünümü yaşatmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini, sürekli gelişmeyi, kaliteyi, ekip çalışmasını, sosyal sorumluluğu, profesyonel yönetim anlayışını, teknolojik gelişmelere uygunluğu ve paylaşımı esas alan bir anlayışla sektöründe lider bir kuruluş olmayı kendine "VİZYON" edinmiştir.

    Ayrıca belirlemiş olduğumuz bu vizyon çerçevesinde müşterilerimize, çalışanlarımıza, ülkemize kaynak ve değer yaratan örnek bir kuruluş olmayı kendimize "MİSYON" edindik.

    Hizmet alanları
    Sakarya
    Adres
    arif bey mah. gün sok. no = 10
    54400 Sakarya
    Türkiye
    +90-5422253017 www.turhansomine.com
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