Turhan Şömine olarak firmamız, şömine, barbekü ve taş dekorasyon alanlarında faaliyet göstermektedir.siz değerli müşterilerimize huzuru , sıcaklığı ve doğal bir görünümü yaşatmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini, sürekli gelişmeyi, kaliteyi, ekip çalışmasını, sosyal sorumluluğu, profesyonel yönetim anlayışını, teknolojik gelişmelere uygunluğu ve paylaşımı esas alan bir anlayışla sektöründe lider bir kuruluş olmayı kendine "VİZYON" edinmiştir.

Ayrıca belirlemiş olduğumuz bu vizyon çerçevesinde müşterilerimize, çalışanlarımıza, ülkemize kaynak ve değer yaratan örnek bir kuruluş olmayı kendimize "MİSYON" edindik.