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CNCAHSAP.NET
Marangozlar İstanbul, Türkiye
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  • Ahşap Cnc KEsim
  • Ahşap Lazer Kesim
  • 5 Eksen Ahşap işleme
  • Dekoratif Ahşap Oyma
  • Fason Kesim
  • cnc router kesim
Fiyat/Saat: ₺200
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    1992 YILINDAN İTİBAREN MİMARLIK VE MOBİLYA DEKORASYON ALANINDA HİZMET VEREN ANA KURULUŞ FİRMAMIZ, İHYA MOBİLYA DEKORASYON BUGÜNE KADAR EDİNDİĞİ TECRÜBE VE BİRİKİMLERİN AKTARIMI OLARAK KURULAN CNCAHŞAP FİRMASI, YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA FALİYET GÖSTEREN YÜZLERCE MİMAR, MÜHENDİS, TASARIMCI VE MİMARİ DEKORASYON FİRMASINA YAPTIĞI PROJE VE ÜRETİM PARTNERLİĞİ YANINDA;YATAK BAŞLIĞIAYAKUCUAYNA ÇERÇEVESİSEPERATÖR-PARAVANDEKORATİF 3 BOYUTLU PANELLERMASA-SEHPA AYAKLARIDOLAP KAPAKLARIAPLİK, GÖBEK VE TACLARPAYANDA-SÜTUN BAŞIMERDİVEN AKSESUARLARIBANYO MOBİLYALARI

    GİBİ TAMAMLAYICI MOBİLYA DEKORASYON AKSESUARLARININ, AHŞAP CNC KESİM MAKİNALARI İLE ÜRETEREK, BAYİ SATIŞ KANALLARI VASITASIYLA TOPTAN-PERAKENDE OLARAK SATIŞINI YAPMAKTADIR.3-5 BOYUTLU CNC MAKİNALARIMIZ İLE YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİN YANI SIRA, DOĞALLIK VE EL SANATLARINDAN VAZ GEÇEMEYENLER İÇİN FİRMAMIZ BÜNYESİNDE Kİ EL SANATI OYMA USTALARIMIZ KİŞİYE VEYA FİRMAYA ÖZEL HİZMET SUNMAKTADIR.

    Hizmet alanları
    istanbul ve İstanbul, Türkiye
    Adres
    Şerifali Mah. Alptekin Yolu Cad. Serdivan Sk. No:66
    34775 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2163173242 www.cncahsap.net
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