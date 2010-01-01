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Architab Atölye
Online Mağazalar Nevşehir
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Menü Kabı İmalatı, Architab Atölye Architab Atölye İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Menü Kabı İmalatı
    Resepsiyon arkası otel giriş çıkış saatlerini gösteren tablo, Architab Atölye Architab Atölye İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Resepsiyon arkası otel giriş çıkış saatlerini gösteren tablo
    Menaj Takımı Çeşitleri Lokanta Tuzluk Biberlik Takımı, Architab Atölye Architab Atölye MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Ahşap rengi
    Menaj Takımı Çeşitleri Lokanta Tuzluk Biberlik Takımı
    Ahşap Tepsi Self Servis Tepsisi, Architab Atölye Architab Atölye MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    Ahşap Tepsi Self Servis Tepsisi
    Konuklarınızı uyarmak için sigara içilmez yazısı mı arıyorsunuz?, Architab Atölye Architab Atölye İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Konuklarınızı uyarmak için sigara içilmez yazısı mı arıyorsunuz?
    Ahşap Bahşiş Kutusu Tipbox, Architab Atölye Architab Atölye İç Dekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Ahşap Bahşiş Kutusu Tipbox
    Hepsini göster: 7 proje

    Architab Atölye 2010 yılından bu yana Kapadokya bölgesinde tasarım ve imalat sektöründe hizmet vermektedir.

    Kapadokya temalı T-shirtler ile üretim hayatına başlayan Architab, bugün tekstil baskılarının yanında; uzmanlaşmış kadrosuyla kişiselleştirilmiş ahşap dekoratif ürünler tasarlayarak üretmektedir. Cafe ve restoran ekipmanları, otel ekipmanları, ev kullanıcılarına yönelik ahşap ürünler, sehpalar, dekorlar, ahşap masalar, masif dolaplar, otel kapıları ve mobilyaları ile yüzlerce farklı tasarımı web sayfamız üzerinden inceleyebilir sipariş verebilirsiniz.

    Dünyanın her yerinde, işletmeler için kişiselleştirilmiş ahşap dekoratif ürünler hazırlıyoruz ve kargo ile teslimat yapıyoruz.

    Hizmetler
    • Ahşap ekipmanlar
    • tekstil baskı
    • ahşap sunum
    • nişan tepsisi
    • yüzük tepsisi
    • otel karşılama tepsisi
    • ahşap işleme
    • cnc ahşap oyma
    • lazer cnc kesim
    • dijital baskı
    • ahşap kapı
    • oyma kapı
    • ahşap tavla
    • ahşap kutular
    • otel ekipmanları
    • ahşap otel gereçleri
    • Hepsini göster: 16 hizme
    Hizmet alanları
    • Tüm Türkiye'ye 10 günde teslimat
    • dünyanın çeşitli ülkelerine 30 gün içinde teslimat yapar.
    • Nevşehir
    Adres
    Otel Caddesi No:24 Nar
    50130 Nevşehir
    Türkiye
    +90-3842193300 www.architab.net

    Değerlendirmeler

    Enver Un
    Bölge için güzel tasarımlar başarılı
    4 ay önce
    Mustafa Karakaya
    İşini sanatla buluşturan, yeniliklere açık, amatör ruhunu kaybetmemiş profesyonel bir firma.
    5 ay önce
    Yılmaz Gümüş
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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