Architab Atölye 2010 yılından bu yana Kapadokya bölgesinde tasarım ve imalat sektöründe hizmet vermektedir.

Kapadokya temalı T-shirtler ile üretim hayatına başlayan Architab, bugün tekstil baskılarının yanında; uzmanlaşmış kadrosuyla kişiselleştirilmiş ahşap dekoratif ürünler tasarlayarak üretmektedir. Cafe ve restoran ekipmanları, otel ekipmanları, ev kullanıcılarına yönelik ahşap ürünler, sehpalar, dekorlar, ahşap masalar, masif dolaplar, otel kapıları ve mobilyaları ile yüzlerce farklı tasarımı web sayfamız üzerinden inceleyebilir sipariş verebilirsiniz.

Dünyanın her yerinde, işletmeler için kişiselleştirilmiş ahşap dekoratif ürünler hazırlıyoruz ve kargo ile teslimat yapıyoruz.