Çatıbor Çatı Yalıtımı

ÇatıBOR
ÇatıBOR; konut, işyeri, okul, otel, sanayi tesisleri, hayvan çiftlikleri, gıda depoları, sinema salonları vb. yapıların; Isı Yalıtımı, Çatı İzolasyonu, Ses İzolasyonu, Yangın İzolasyonu alanlarında hizmet vermektedir.
ÇatıBOR, geniş araç filosu ve uzman kadrosu ile, başta Sakarya olmak üzere; Düzce, Bolu, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Ankara ve tüm Türkiye'ye satış ve uygulama yapmaktadır.
Marmara Bölgesi'nde hizmet veren firmamızın amacı; doğal ve ekonomik ÇatıBOR'u tüm Türkiye'ye kazandırmaktır.
- Hizmetler
- çatı izolasyonu
- bodrum tavan izolasyonu
- izobor
- bor yalıtım
- püskürtme yalıtım
- çatı arası yalıtım
- borlu yalıtım
- sac tavan izolasyonu
- fabrika çatı yalıtımı
- hayvan çiftliği çatı yalıtımı
- ahşap ev izolasyonu
- prefabrik yapı izolasyonu
- çatı yalıtımı
- çatıbor
- poliüretan
- cam yünü
- taşyünü
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- Adres
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Hızırtepe Mah.Fatih Cad.No:3/C Adapazarı
54100 Sakarya
Türkiye
+90-5395108497 www.catibor.com