Çatıbor Çatı Yalıtımı

ÇatıBOR





ÇatıBOR; konut, işyeri, okul, otel, sanayi tesisleri, hayvan çiftlikleri, gıda depoları, sinema salonları vb. yapıların; Isı Yalıtımı, Çatı İzolasyonu, Ses İzolasyonu, Yangın İzolasyonu alanlarında hizmet vermektedir.





ÇatıBOR, geniş araç filosu ve uzman kadrosu ile, başta Sakarya olmak üzere; Düzce, Bolu, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Ankara ve tüm Türkiye'ye satış ve uygulama yapmaktadır.





Marmara Bölgesi'nde hizmet veren firmamızın amacı; doğal ve ekonomik ÇatıBOR'u tüm Türkiye'ye kazandırmaktır.