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Çatıbor Çatı Yalıtımı
Çatı & Oluklar Sakarya
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Değerlendirmeler (14)
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    • ÇatıBOR


    ÇatıBOR; konut, işyeri, okul, otel, sanayi tesisleri, hayvan çiftlikleri, gıda depoları, sinema salonları vb. yapıların; Isı Yalıtımı, Çatı İzolasyonu, Ses İzolasyonu, Yangın İzolasyonu alanlarında hizmet vermektedir.


    ÇatıBOR, geniş araç filosu ve uzman kadrosu ile, başta Sakarya olmak üzere; Düzce, Bolu, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Ankara ve tüm Türkiye'ye satış ve uygulama yapmaktadır.


    Marmara Bölgesi'nde hizmet veren firmamızın amacı; doğal ve ekonomik ÇatıBOR'u tüm Türkiye'ye kazandırmaktır.

    Hizmetler
    • çatı izolasyonu
    • bodrum tavan izolasyonu
    • izobor
    • bor yalıtım
    • püskürtme yalıtım
    • çatı arası yalıtım
    • borlu yalıtım
    • sac tavan izolasyonu
    • fabrika çatı yalıtımı
    • hayvan çiftliği çatı yalıtımı
    • ahşap ev izolasyonu
    • prefabrik yapı izolasyonu
    • çatı yalıtımı
    • çatıbor
    • poliüretan
    • cam yünü
    • taşyünü
    • Hepsini göster: 17 hizme
    Adres
    Hızırtepe Mah.Fatih Cad.No:3/C Adapazarı
    54100 Sakarya
    Türkiye
    +90-5395108497 www.catibor.com

    Değerlendirmeler

    İSMAİL BAŞARAN
    iyi ki varsınız. Çok memnunum. İsinman değişti. Önceden dünyanın parasını veriyordum ama isinamiyordum. Şimdi ise isindiğimi anladim tşk. Fiyatta bu zamlarla rağmen % 30 faketti.
    4 ay önce
    Beytullah Birol
    Yaz sıcaklarından ev ısınmasından dolayı çatı arasına yaptırdık ve memnunuz herkeze tavsiye ederim.
    9 ay önce
    Mehmet Bilgili (Artik kasva yorgun dustu)
    Kadir beyle internet üzerinden baktım iletişime geçtim aynı hafta içerisinde uygulama yapıldı ustalar gayet iyiydi Kadir bey kendisi geldi tanıştık gayet profesyonel bir firma Fatura olarak 3.katta evim son kat Akyazı da kışın 45-50de doğalgaz yakıyorum ve ısınma olmuyordu uygulamadan sonra 40derece evim gayet ısınıyor ve faturam düştü daha güzeli su aylarda benim evimde durma ihtimalim yoktu sıcaktan pişik oluyorduk tahammül edilebilir derecede sıcağı düşürdü ev serinledi ben herkese tavsiye ederim uygulama çatı üzerine yapıldı 10cm yaptırmak isteyenlerde düşünebilir
    9 ay önce
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