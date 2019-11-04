Jamaıs Vu Atelıer

Jamais Vu Atelier’in alameti farikası mimarlık ve dizayn arakesitinde ortaya çıkan bir tasarım anlayışına sahip olmasıdır. ‘‘Benzersizlik’’ mottosuyla çıktığımız yola farklı bakış açılarıyla mekana ve objelere yeni bir yorum getiriyoruz. Tasarladığımız her mekanda kendine özgü bir nüans yakalamaya çalışıyoruz; beklenmedik renkler ve materyaller kullanıyor, geçmişi ve şimdiki zamanı, gelenekseli ve çağdaşı tek bir ruh olarak kompoze ediyoruz. Tasarladığımız mekanlara giren insanların da her seferinde yeni bir deneyim yaşamasını istiyoruz.