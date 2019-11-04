Jamaıs Vu Atelıer

Jamais Vu Atelier’in alameti farikası mimarlık ve dizayn arakesitinde ortaya çıkan bir tasarım anlayışına sahip olmasıdır. ‘‘Benzersizlik’’ mottosuyla çıktığımız yola farklı bakış açılarıyla mekana ve objelere yeni bir yorum getiriyoruz. Tasarladığımız her mekanda kendine özgü bir nüans yakalamaya çalışıyoruz; beklenmedik renkler ve materyaller kullanıyor, geçmişi ve şimdiki zamanı, gelenekseli ve çağdaşı tek bir ruh olarak kompoze ediyoruz. Tasarladığımız mekanlara giren insanların da her seferinde yeni bir deneyim yaşamasını istiyoruz.
- Hizmetler
- Mimari & İç Mimari Konsept Tasarım
- Mimari Proje
- Proje Danışmanlığı
- Shop-Drawing Projeler
- As-Built Projeler
- Anahtar Teslim İmalat & Montaj
- Avan Projeler
- Mimari & İç Mimarı 3D modelleme
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- Hizmet alanları
- Türkiye, Irak, ve İzmir
- Adres
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6436/2. Sokak
35550 İzmir, Türkiye
Türkiye
+90-5336964768 www.jamaisvuatelier.com