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Jamaıs Vu Atelıer
Mimarlar İzmir, Türkiye
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • Bodrum Restoran , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
    Bodrum Restoran , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
    Bodrum Restoran , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
    +3
    Bodrum Restoran
    Bodrum Villa, Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
    Bodrum Villa, Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
    Bodrum Villa, Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
    +8
    Bodrum Villa
    BAB'S, Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer Klasik Kış Bahçesi Masif Ahşap Gri
    BAB'S, Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
    BAB'S, Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer Klasik Koridor, Hol & Merdivenler Masif Ahşap Gri
    +24
    BAB'S
    Han Styling & Beauty Salon, Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer İç Dekorasyon
    Han Styling & Beauty Salon, Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer İç Dekorasyon
    Han Styling & Beauty Salon, Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer İç Dekorasyon
    +4
    Han Styling & Beauty Salon
    Grand Bazaar , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer Bej
    Grand Bazaar , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer Bej
    Grand Bazaar , Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer
    +3
    Grand Bazaar
    U_Mansion', Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer Klasik Oturma Odası
    U_Mansion', Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer Merdivenler
    U_Mansion', Jamaıs Vu Atelıer Jamaıs Vu Atelıer İç Dekorasyon
    +5
    U_Mansion'
    Hepsini göster: 8 proje

    Jamais Vu Atelier’in alameti farikası mimarlık ve dizayn arakesitinde ortaya çıkan bir tasarım anlayışına sahip olmasıdır. ‘‘Benzersizlik’’ mottosuyla çıktığımız yola farklı bakış açılarıyla mekana ve objelere yeni bir yorum getiriyoruz. Tasarladığımız her mekanda kendine özgü bir nüans yakalamaya çalışıyoruz; beklenmedik renkler ve materyaller kullanıyor, geçmişi ve şimdiki zamanı, gelenekseli ve çağdaşı tek bir ruh olarak kompoze ediyoruz. Tasarladığımız mekanlara giren insanların da her seferinde yeni bir deneyim yaşamasını istiyoruz.

    Hizmetler
    • Mimari & İç Mimari Konsept Tasarım
    • Mimari Proje
    • Proje Danışmanlığı
    • Shop-Drawing Projeler
    • As-Built Projeler
    • Anahtar Teslim İmalat & Montaj
    • Avan Projeler
    • Mimari & İç Mimarı 3D modelleme
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    Türkiye, Irak, ve İzmir
    Adres
    6436/2. Sokak
    35550 İzmir, Türkiye
    Türkiye
    +90-5336964768 www.jamaisvuatelier.com

    Değerlendirmeler

    Yiğit Çetiner Yiğit Çetiner
    Jamais Vu Atelier çevremizden duyduğumuz ve birkaç projesini inceledikten sonra evimizi gönül rahatlığıyla emanet edebileceğimiz bir mimarlık ofisiydi. İyi ki emanet etmişiz yaptıkları proje hayalimizdeki gibi bir proje oldu. Ekibin her adımda bizimle iletişime geçerek isteklerimiz göz önüne alarak yapması çok güzeldi. Kendilerine çok teşekkür ederiz.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Proje tarihi: Mayıs 2019
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    Aziz Erdem
    evimizi yeniden dekore ettirme arayışımızda birden fazla tasarım/mimarlık ofisleri ile iletişim kurduk. Bizim için en önemli olan uygulamadaki profesyonellik ve alternatif fikir üretimi olduğu için Jamais Vu Atelier 'nin bu konudaki yaklaşımı ve tecrübeleri bizim için ikna ediciydi. Ayrıca ekibin istek ve ihtiyaçlarımıza karşılık önerdiği fikirler oldukça yenilikçi ve estetik açıdan bizi tatmin ediciydi. Bu keyifli projeyi gerçekleştirmemize yardımcı oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Proje tarihi: Mayıs 2019
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    Batuhan Şuta
    İşinin takibini sonuna kadar yapan bir firma
    2 yıldan fazla önce
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