ATAHOMEDUVARKAĞIDI www.atahomeduvarkagidi.com

Ata Home Duvar Kağıdı Ataşehir

Ata Home Duvar Kağıdı yetkilileri 1980 lerde istanbul eminönü Unkapanı İ.M.Ç.de çırak olarak başladıkları Duvar Kağıdı faaliyetlerini kesintisiz olarak bu günlere taşımayı bilmiştir.

Geçen bu süre içerisinde ağırlıklı olarak Kadıköy ,ümraniye, üsküdar, ataşehir adalar. bölgesinde faaliyette olan kuruluş binlerce kurumsal ve bireysel müşterinin dekorasyon sorunlarını çözmüştür.

Müşterilerine daima güler yüzlü cevap veren yetkililer uzun vadeli müşteri ilişkisine ayrıca önem vermektedir.

Peki neden? Çünkü dekorasyon hizmetleri müşterinin mekanında mahreminde olduğundan güven her şeyden önde gelmektedir, ve kuruluş hizmeti veren elemanların sebep olabileceği sorunları çözmekle kendisinin mükellef olduğunun bilincindedir.

30 yıllık tecrübesiyle güven duygusunu harmanlayan, Ata Home Ataşehir Duvar Kağıdı mutlu müşteri portföyü yaratmak amacıyla basta büyük markalar olmak üzere dünyanın en iyi markalarını sizlere gururla sunmaya devam ediyor. sektörde daima yeniliğin öncüsü olan firmamız. tüm görsellerinizi duvar kağıdı,na kişiye özel imalatını yapmaktadır.

İnsan odaklı çalışmayı prensip edinen kuruluşumuz; sizlerin mutluluğuyla keyif alıyor.

Bu hedefler istikametinde gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.

A’dan Z’ye tüm dekorasyon sorunlarınıza profesyonel çözümler bilgi dağarcığımızda mevcuttur.

Gelin Birlikte Çözelim.