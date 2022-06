Zekidoor Çelik Kapı ve Kuyumculuk San.Tic.Ltd.Şti.

1990 yılında üretime başlayan Zekidoor Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. kısa sürede sektörün iddialı isimleri arasına girmiştir. Yılların verdiği tecrübeyle gelişen teknolojiyi yakinen takip ederek ve müşteri tatminini ön planda tutarak, kendini sürekli yenilemiş, bunun sonucunda kalite, estetik, zarafet ve güvenlik bakımından eşsiz kapılar üretmiştir.Son yıllarda binalara giriş güvenliğinin ön plana çıkması sonucu Çelik Kapı Sektörünün ürünlerine ileri teknolojiyi katma gereği duymasıyla beraber Zekidoor Çelik Kapı bu alandaki yenilikleri hızla ürünlerinde uygulamıştır.Tüm işletme düzeyinde her işlem Müşteri Memnuniyetini doğrultusunda kalite koşulu gözetilerek yapılmaktadır. Çelik Kapılarımız; deneyimli kadromuzla ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemini esas alarak TSE 12655 Çelik Kapı Standardına uygun üretilmektedir.Kalitemiz Memnun ve Mutlu Müşteridir. Zekidoor, her gün yenilenerek, yeni ihtiyaçlara cevap vermeye odaklı bir anlayışla çalışmaktadır. Her zaman daha iyi, daha güzel, daha güvenli ve daha kaliteli üretimi hedeflemektedir.Satış sonrası bakım hizmetleriyle kapıların garantisini sağlamakta, kalite bilincini canlı tutarak bu hizmeti de başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Bu amaçla TS 12558 HİZMET YETERLİLİK kriterleri esas alınarak müşteri memnuniyetini sağlamaktadır.Daire, İşyeri, Bina Giriş, Villa, Yangın, Özel Güvenlik Kapısını yaptırmaya karar veren müşterilerine; talebine ve zevkine uygun renklerde (meşe, maun, Lake, Amerikan, Ceviz, Gül, Cam kaplamalarla) en uygun projeyi sunulmaktadır. Kapılar birinci sınıf malzeme kullanılarak uzman kadrosuyla; Multi Sistem Merkezi Kilit, Monoblok Kilit, Normal Kilitle güvenliği üst seviyede tutan konuma sistemi oluşturularak metal, ahşap, kaplama, boya, iç montaj bölümlerinde imal edilmektedir.Kapılara uygulanabilen parmak izi, göz iris taraması, uzaktan kumanda, kamera ve Proxy kartlı giriş sistemleri gibi teknolojik gelişmeler yakinen takip edilmekte ve uygulanmaktadır.Uzun zamandan beri bu konudaki deneyimi ve kaliteli üretimiyle Zekidoor; Özgün tasarımı, titiz işçiliği ve güvenliği estetiğe dönüştüren, Müşteri Memnuniyetini en üst seviyede tutmayı temel ilke olarak benimseyen bir anlayışla üretimini sürdürmektedir.





Zekidoor Steel doorsare in production since 1990. Keeping at the forefront of residential and commercial security industry in recent years, export it with the advanced levels, Zekidoor Steel doors' development and innovation in the sector has led to a positive right. Make safe production management and production staff in the automobile industry with high-quality post-production process, together with the ongoing process of technical services implemented a highly successful ...Apartment doors, building entrance doors, Villa Doors, Fire Doors, Special Security Doors Entrance Doors Work Place; colors to suit all tastes and Mahogany, American, Lake oak, pine, walnut, rose coatings, such as the preferences of our customers are offered. Multi System Central Lock, Lock and Normal Lock Monoblock protection system which is the safe upper levels. Zekidoor steel doors, original design, meticulous craftsmanship, aesthetics, transforming steel security doors and a large statement hizmetindedir.En customers, high customer satisfaction levels and satisfaction are necessary to keep it within the established set.