Tosba Jr Çocuk Mobilyaları

Tosba Junior, özel üretim mobilya, dekorasyon ve e-satış ürün hizmeti veren çocuk odası markasıdır.
MİMARLIK & İÇ MİMARLIK & 3D STUDIO
Mimar Ayşe Bulut ve İç Mimar Ünal Aykız olarak mimari ve iç mekan tasarım ve 3 boyutlu görselleştirme projelerimizi Dark Atölye ve Kolaj Design markaları altında yürütmekteyiz.
Tasarım & Proje : Dark Atölye | BATMAN | Ayşe Bulut | 0530 935 60 84| www.darkatolye.com
3D Studio : Kolaj Design | ESKİŞEHİR | Ünal Aykız | 0555 261 62 15 | www.kolajdesign.com
ATÖLYE
Eskişehir ve Batman'da yer alan atölyelerimizde kendi tasarımlarımızın yanı sıra, özel ve halka açık iç mekan projeleri ve projeye özel mobilya imalatı da yapmaktayız.
- Hizmetler
- Mobilya Tasarımı
- Mobilya İmalatı
- İç Mimarlık
- Dekorasyon
- Fit Out
- Hizmet alanları
- Özel tasarım çocuk odası mobilyaları
- dekorasyonu ve ürünleri
- Adres
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26120 Eskişehir – Batman
Türkiye
+90-5552616215 www.tosbajr.com