Tosba Jr Çocuk Mobilyaları

Tosba Junior, özel üretim mobilya, dekorasyon ve e-satış ürün hizmeti veren çocuk odası markasıdır.

MİMARLIK & İÇ MİMARLIK & 3D STUDIO

Mimar Ayşe Bulut ve İç Mimar Ünal Aykız olarak mimari ve iç mekan tasarım ve 3 boyutlu görselleştirme projelerimizi Dark Atölye ve Kolaj Design markaları altında yürütmekteyiz.

Tasarım & Proje : Dark Atölye | BATMAN | Ayşe Bulut | 0530 935 60 84| www.darkatolye.com

3D Studio : Kolaj Design | ESKİŞEHİR | Ünal Aykız | 0555 261 62 15 | www.kolajdesign.com

ATÖLYE

Eskişehir ve Batman'da yer alan atölyelerimizde kendi tasarımlarımızın yanı sıra, özel ve halka açık iç mekan projeleri ve projeye özel mobilya imalatı da yapmaktayız.



