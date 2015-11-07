GOBANNI markası, 2007 Yılında kurulan TA Stone firmasının butik tasarım markasıdır.

Ana firma olan TA Stone başta mermer montajı olmak üzere, mekanik kaplama, döşeme montajı, butik mermer ve doğal taş uygulamaları yapmaktadır.

İç ve dış mekan oturma gruplarını farklılaştırmaya yönelik masa, sehpa tasarımları ve satışı yapmak için yılların getirdiği tecrübe ile sektördeki değişim ve gelişmeyi yakından izlemiş ve mermeri klasik kullanım alanları dışında aksesuar olarak kullanmanın önemli bir ihtiyaç olduğunu tespit ederek “GOBANNI” markasını yaratmıştır.