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GOBANNI
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
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    • MERMER TABLALI MASA ÖRNEKLERİ, GOBANNI GOBANNI Yemek OdasıMasalar Mermer Siyah
    MERMER TABLALI MASA ÖRNEKLERİ, GOBANNI GOBANNI
    MERMER TABLALI MASA ÖRNEKLERİ, GOBANNI GOBANNI
    MERMER TABLALI MASA ÖRNEKLERİ

    GOBANNI markası, 2007 Yılında kurulan TA Stone firmasının butik tasarım markasıdır.

    Ana firma olan TA Stone başta mermer montajı olmak üzere, mekanik kaplama, döşeme montajı, butik mermer ve doğal taş uygulamaları yapmaktadır.

    İç ve dış mekan oturma gruplarını farklılaştırmaya yönelik masa, sehpa tasarımları ve satışı yapmak için yılların getirdiği tecrübe ile sektördeki değişim ve gelişmeyi yakından izlemiş ve mermeri klasik kullanım alanları dışında aksesuar olarak kullanmanın önemli bir ihtiyaç olduğunu tespit ederek “GOBANNI”  markasını yaratmıştır.

    Hizmetler
    • Mermer tablalı yemek masası
    • Dresuar
    • sehpaların üretimi
    Hizmet alanları
    • Yaşam alanlarında gerekli olan her yer
    • istanbul
    Adres
    Bağdat Cad. No:93/A Feneryolu İstanbul
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5333508451 www.gobanni.com
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