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Pikselz Creative Studio
3D Görselleştirme İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
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    • Sanal Gerçeklik (VR) ile Mimari Görselleştirme Deneyimi, Pikselz Creative Studio Pikselz Creative Studio
    Sanal Gerçeklik (VR) ile Mimari Görselleştirme Deneyimi, Pikselz Creative Studio Pikselz Creative Studio
    Sanal Gerçeklik (VR) ile Mimari Görselleştirme Deneyimi, Pikselz Creative Studio Pikselz Creative Studio
    Sanal Gerçeklik (VR) ile Mimari Görselleştirme Deneyimi

    İstanbul'da hizmet veren Pikselz Creative Studio, CG içeriği, 3d görselleştirme ve görsel efektler konusunda uzmanlaşmış genç ve dinamik bir tasarım stüdyosudur. Üst düzey görselleştirmeler, ürün animasyonları, etkileşimli ürün konfigüratörleri, yazılımlar ve reklam amaçlı videolar üretmektedir. Projelerimizin kalitesi müşterilerimiz için çok önemlidir. Bu açıdan projeniz ister TV içeriği, ister reklam filmi, isterse mimari görselleştirme ya da ürün simülasyonu olsun Pikselz studio olarak, müşterilerimiz için en yüksek kalitede iş üretmeye kendimizi adadık.

    Hizmetler
    • Render
    • Prodüksiyon Hizmetleri
    • 3d Modelleme
    • 3D Animasyon
    • Marka Danışmanlığı
    • Yazılım Hizmetleri
    • Ürün Konfigüratörü
    • Mimari Tasarım
    • Mimari Animasyon
    • İnteraktif Mimari Görselleştirme
    • Mimari Görselleştirme
    • Sanal Gerçeklik Uygulamaları
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    Dijital Ajans ve İstanbul
    Adres
    Osmangazi Mh. Değirmen Sk. No:/1 Sancaktepe
    34877 İstanbul
    Türkiye
    +90-5374497369 www.pikselz.com
    Yasal mülkiyet


    Değerlendirmeler

    Sinan Koç
    3 yıldan fazla önce
    Gold Vera
    3 yıldan fazla önce
    Enes Rahat
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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