İstanbul'da hizmet veren Pikselz Creative Studio, CG içeriği, 3d görselleştirme ve görsel efektler konusunda uzmanlaşmış genç ve dinamik bir tasarım stüdyosudur. Üst düzey görselleştirmeler, ürün animasyonları, etkileşimli ürün konfigüratörleri, yazılımlar ve reklam amaçlı videolar üretmektedir. Projelerimizin kalitesi müşterilerimiz için çok önemlidir. Bu açıdan projeniz ister TV içeriği, ister reklam filmi, isterse mimari görselleştirme ya da ürün simülasyonu olsun Pikselz studio olarak, müşterilerimiz için en yüksek kalitede iş üretmeye kendimizi adadık.